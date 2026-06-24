הגישה החינוכית של סמוטריץ' "שומר סף"

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', שיתף ברגע אישי מחיי המשפחה וסיפר כיצד הגיב כאשר אחד מבניו ביקש לעשות עגיל.

בריאיון לפודקאסט "שומר סף" של גדי טאוב סיפר סמוטריץ' על תפיסת החינוך שלו ועל היחסים עם ילדיו. "אני מעולם לא זוכר ויכוח של אבא שלי איתי האם לקום לתפילה. אני אותו דבר עם ילדיי", אמר.

סמוטריץ' תיאר את ילדיו כבעלי אופי ודרכים שונות. "הגדול שנפצע בצבא הלך לישיבה גבוהה, ודידי הקטן בכלל לא למד בתיכון והלך עם עגיל פה ופה. את כולם אני אוהב ואת כולם אני מחבק".

לדבריו, בנו חשש בתחילה מתגובתו: "אני זוכר שבגיל 14 או 15 הוא בא אליי, הוא לא ידע איך אני אגיב, ואמר לי: 'תקשיב אבא, אני רוצה עגיל'".

סמוטריץ' סיפר כי בחר שלא להתעמת עם בנו: "אמרתי לו - 'תגיד, אתה חושב שזה יפה בעיניך? אתה תאהב את עצמך?'. הוא אמר לי כן. אני לקחתי אותו באותו יום לעשות עגיל ושילמתי על זה".

הוא הדגיש כי מבחינתו מדובר בבחירה אישית שאינה עומדת במרכז החינוך שהוא מבקש להעניק לילדיו: "זה לא אישיו בעיניי. האם אני רוצה שילדיי ילכו בדרכי וישמרו תורה ומצוות? חד-משמעית כן".

עם זאת, הוסיף כי אינו מאמין בכפייה: "האם אני כופה עליהם משהו? אין דבר כזה. אני לא מאמין בזה. התורה שאנחנו לומדים לא מאמינה בזה. אני מאוד רוצה שילדיי ילכו בדרכי, אני לא כופה את זה עליהם".