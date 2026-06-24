שוק הנדל''ן נמצא בתקופה מאתגרת. היזמים נאבקים על כל דירה ומועדוני צרכנות גדולים עם כח קניה כמו 'בהצדעה' בהחלט יודעים להפעיל את כובד משקלם מול היזמים כדי לייצר עסקאות טובות, עם הנחה אמיתית למילואמניקים.

ב"2026 הכח אצל הקונים" ומי שיכנס עכשיו לנדל''ן ירוויח מעליות המחירים בהמשך" אומר המשפט שלא מעט משקיעים מאמינים בו והגיע הזמן לבחון אותו - כי כשמדובר בהחלטה פיננסית דרמטית כמו רכישת נדל"ן, אסור להסתנוור רק מהכותרות.

"קיבלנו מלא שאלות ממילואמניקים על העסקה של 'מועדון בהצדעה' האם היא באמת משתלמת והאם כדאי להשקיע בדרום אז החלטנו להרים את הכפפה ולעשות לייב חינם שיעשה סדר במספרים" מסביר היזם דביר דימרי, מי שמוביל את קהילת "יותר נדל"ן משכל".

"אנחנו לא באים לקטול שום הצעה, וברור לנו שלמועדון בהצדעה יש כוונות טובות ויכולת מיקוח מצוינת," מסביר דימרי. "אבל האני מאמין שלי גורס שתמיד 'אסטרטגיה קודמת לטקטיקה'. זה לא משנה אם קיימת 'הזדמנות' בשוק; השאלה הקריטית היא האם ההזדמנות הזו משרתת את המטרות האישיות שלכם, והאם היא נשענת על יסודות כלכליים בריאים".

עשינו לייב דומה כשהמדינה הציעה מגרשים למילואמניקים בהנחה, כך גם בדירה בהנחה והמטרה היא לבחון בעיניים אובייקטיביות לא רק אם זו עסקה טובה - אלא האם באמת יש לאזור פוטנציאל, כמה שכירות אפשר לקבל על דירה כזו והאם זה עוד טריק שיווקי או מקום שבאמת יעשה עליית ערך

הלייב יתקיים ביום שלישי (30.06) בשעה 20:30 להרשמה ללא עלות>>>

במסגרת הלייב ננתח לעומק את כל הנתונים ואת פוטנציאל ההשקעה בדרום לעומת אזורים אחרים:

האם העיר אופקים באמת נמצאת בזינוק דמוגרפי משמעותי, או שמא נבנות בה כרגע יותר מדי דירות שיציפו את שוק השכירות?

המספרים שמאחורי ההטבה: מהי השכירות הריאלית שניתן לצפות לה על נכס מסוג זה, והאם היא באמת צפויה לכסות את החזרי המשכנתא החודשיים?

הטבת המס באופקים: איך היא משפיעה על כדאיות העסקה, והאם היא בכלל רלוונטית למשקיעים שאינם מתכננים להתגורר בנכס?

השוואת חלופות: האם ההטבה אכן בלעדית ומשתלמת, או שסריקה שקטה של השוק תגלה הצעות דומות ואף אטרקטיביות יותר אצל יזמים אחרים באזור?

התאמה אישית: למי העסקה הזו היא בגדר קפיצת מדרגה כלכלית מעולה, ולמי היא עלולה להתברר כטעות שתייצר תזרים שלילי ומכביד.

"מגיע למילואימניקים שלנו לקבל את המידע השקוף והמקצועי ביותר לפני שהם חותמים על חוזה שילווה אותם שנים קדימה," מסכם דימרי. "אנחנו כאן נטו כדי לעשות להם שכל, לפקוח את העיניים ולתת להם את הידע לקבל החלטה מושכלת שנכונה להם".

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