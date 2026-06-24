גורמים במשרד לביטחון לאומי דחו את הטענות שעלו במכתבה של יו"ר ועדת העבודה והרווחה, ח"כ מיכל וולדיגר, בנוגע למתן טיפולי שימור פריון למחבלים.

לדבריהם, בניגוד לנטען ולאחר בדיקה מקיפה אין כל שימור פריון למחבלים במסגרת פעילות המשרד.

במכתב ששלחה וולדיגר לשר הבריאות, שר הביטחון והשר לביטחון לאומי, היא דרשה לעצור באופן מיידי את מתן הטיפולים ולקבל נתונים על היקפם ועל עלותם לקופת המדינה. עוד ביקשה לברר מי הגורם שאישר את החלת הנוהל על מחבלים בבתי הכלא.

לדברי הגורמים, הטענות שהועלו אינן משקפות את המציאות, ואין בסיס לטענה שלפיה המדינה מממנת שימור פריון למחבלים. במשרד מדגישים כי לא קיים הליך כזה וכי אין מקום להצגת הדברים באופן שבו הוצגו.

עוד הוסיפו הגורמים כי מדובר, לשיטתם, במהלך תקשורתי שנועד לייצר תהודה ציבורית. לדבריהם, מדובר ב"יחסי ציבור ותו לא" ובניסיון לבצע סיבוב תקשורתי על גבו של השר.