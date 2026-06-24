ח"כ משה קינלי טור פז מיש עתיד התייחס בראיון לערוץ 7 לביקורת בימין על התבטאויותיו של נפתלי בנט בנוגע לפינוי יישובים וחוות שנבנו 'שלא כחוק'.

הוא דחה את הביקורת על בנט ואמר, "אני רואה את הפסטיגל שפתחו פה באדיבות סמוטריץ' על הדברים של בנט, ואני רוצה לומר לך בתור מתנחל, שזה די מגוחך בעיניי. סמוטריץ' פינה מאחזים לא חוקיים רק בחודשיים האחרונים".

לדבריו, בכל מקום שבו ניתן לבנות באופן חוקי ביהודה ושומרון יש לבנות, וכך גם הבין את דבריו של בנט. הוא הוסיף כי פינוי בנייה בלתי חוקית הוא צעד בסיסי של כל ממשלה, ואמר כי "הממשלה צריכה לשמור על החוק".

חבר הכנסת התייחס גם לשיתוף הפעולה הפוליטי בין יאיר לפיד לנפתלי בנט ואמר כי מדובר ב"חיבור מצוין". לדבריו, הדתיים והחילונים הוכיחו מאז 7 באוקטובר כי הברית ביניהם "חיה, קיימת ובועטת", וכי מי ששירתו ונלחמו הם אלה שצריכים להוביל את המדינה.

על הטענות נגד החיבור עם יאיר גולן אמר ח"כ קינלי טור-פז כי "הקו שיוביל את הממשלה יהיה שלנו".

הוא דחה את ההתבטאות של יאיר גולן לפיה יש לפנות את מכינת עלי. "לא עלי תיסגר ולא ישיבת הר עציון שאני למדתי בה תיסגר".

בהמשך הגן על עולם התורה הציוני-דתי ועל הישיבות והמכינות, ואמר כי הן מהוות מודל של שילוב לימוד תורה ושירות צבאי. הוא תקף את מה שכינה "ההשתמטות החרדית" וטען כי הציבור המשרת והעובד נושא בנטל.

קינלי טור פז מתח ביקורת חריפה גם על ראש הממשלה בנימין נתניהו ועל יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ'. לדבריו, הזעם כלפי סמוטריץ' בקרב חלקים מהציונות הדתית נובע מתחושת אכזבה ממדיניותו, והוסיף כי "הדנ"א הציוני דתי נראה הרבה יותר כמו בנט מאשר כמו סמוטריץ'".