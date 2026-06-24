ח"כ משה אבוטבול מש"ס התייחס בראיון לערוץ 7 למשבר סביב חוק הגיוס, למחאות בעקבות מעצר בני ישיבות וליחסי מפלגתו עם הקואליציה.

לדבריו, ש"ס מעוניינת להמשיך בשיתוף הפעולה הקואליציוני, אך מתקשה להשלים עם העובדה שחוק הגיוס שהובטח עם הקמת הממשלה טרם עבר.

"אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד סבוכה ואנחנו נמצאים במערבולת מאוד מאוד גדולה", אמר אבוטבול. לדבריו, "עומד לנו בגרון אותו חוק שבעצם לא הצלחנו להעביר אותו, חוק הגיוס, שזה באמת מבחינתנו כאב גדול".

בהתייחסו למחאות סביב מעצר בני ישיבות, אמר כי מדובר בכאב עמוק בציבור החרדי וכי הנהגת ש"ס פועלת בהתאם להנחיית מועצת חכמי התורה ויו"ר התנועה אריה דרעי. הוא סיפר כי ביקר בכלא עשר ונפגש עם עצורים במטרה, "להקל בכאב הגדול שאנחנו נמצאים בו".

לדבריו, עמדת ש"ס נותרה עקבית לאורך השנים ולפיה לימוד התורה הוא נדבך מרכזי בשמירה על עם ישראל לצד פעילותם של חיילי צה"ל. "אנחנו כמובן מעריכים אותם, מעריצים את אותם חיילים", אמר, אך הוסיף כי "לומדי התורה הם אותם אלה שבסייעתא דשמיא מוסיפים כוח ואומץ לאותם חיילים קדושים וצדיקים".

אבוטבול מתח ביקורת גם על תנאי השירות בצבא עבור הציבור הדתי וטען כי יש צורך בהתאמות נוספות. לדבריו, "צריך שיכבדו את לומדי התורה ויכבדו גם את אלה הדתיים שמשרתים בצה"ל".

על השאלה האם קיים דיל בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין ש"ס ויהדות התורה סביב קידום חוקים שונים, השיב כי אינו מכיר הסכם כזה. הוא הבהיר כי ש"ס מתנגדת לוועדת חקירה ממלכתית וטען כי עמדתה בנושא תואמת את עמדת מחנה הימין לאורך השנים.

בהמשך טען כי שותפיה של ש"ס בגוש מקבלים מענה לדרישותיהם בעוד שהציבור החרדי אינו זוכה לטיפול דומה בסוגיות החשובות לו. "לא נהיה חותמת גומי", אמר, והוסיף כי "אם הם לא יתחשבו בציבור החרדי ויבינו שגם לנו יש צרכים, זה לא יקום ולא יהיה".

אבוטבול מתח ביקורת על הציונות הדתית וטען כי היא אינה מתייצבת לצד הציבור החרדי במאבקו. "משאירה אותנו לבד. היום זה אנחנו מחר זה יגיע אליכם", אמר.

בסיום קרא לשיתוף פעולה רחב יותר בין הציבור החרדי לציבור הדתי-לאומי ואמר כי לשני המחנות אינטרסים משותפים. "רוצים גוש? בלי בני התורה הגוש לא שווה גרוש", סיכם.