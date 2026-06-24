גן הילדים חוזר לשא-נור רועי חדי

חודשים ספורים לאחר חידוש ההתיישבות ביישוב שא-נור שבצפון השומרון, הוצב היום (רביעי) מבנה גן הילדים הראשון במקום לקראת פתיחת שנת הלימודים הקרובה.

המבנה הוצב בסיוע משרד החינוך, המועצה האזורית שומרון, הנהלת היישוב ותרומות. במועצה ציינו כי מדובר ברגע סמלי במיוחד, המתרחש 21 שנים לאחר שגן הילדים המקורי ביישוב נסגר ופונה במסגרת ההתנתקות מצפון השומרון.

הגן החדש מיועד לילדי המשפחות שכבר עלו להתגורר ביישוב ולמשפחות נוספות הצפויות להצטרף בעתיד. במקביל מתוכננת הקמת מוסדות חינוך נוספים כחלק מתוכנית להרחבת ההתיישבות בצפון השומרון.

בטקס הצבת המבנה השתתפו משפחות היישוב, ילדים ותושבים, לצד ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, שבעצמו התגורר בעבר בשא-נור ופונה ממנה במסגרת ההתנתקות.

דגן בירך בשם ומלכות את ברכת "שהחיינו" ואמר לילדי היישוב: "אתם עושים עכשיו היסטוריה. אנחנו מחזירים עכשיו לשא-נור את גן הילדים הראשון אחרי 21 שנה. אתם זוכים להיות חלק מתיקון ההיסטוריה של עם ישראל".

הוא הוסיף: "21 שנה של מאבקים למען העם הזה, למען הארץ הזו של כולנו, למען המדינה הזו, אנחנו נמצאים בתיקון היסטורי של הדבר הנורא הזה. סוף הצדק להגיע, גם אם לוקח לו 21 שנה, הוא מגיע. זה הגן הראשון השנה מתוך רבים שיגיעו ליישובים החדשים שמוקמים בצפון השומרון".

עדי גלברד, שעלתה עם משפחתה להתגורר ביישוב, אמרה כי "כולנו כאן שמחים על הזכות הגדולה להכניס כאן ילדים בעזרת השם בראשון לספטמבר לגן. לראות פה ילדים, גם במעון בעזרת השם, משחקים ושמחים. זו זכות גדולה בשבילנו להיות שותפים וחלק בתיקון העוול הגדול הזה. זאת ההתחלה".

הוא הודה לכל הגורמים שסייעו לקידום המהלך: "אני מבקש להודות לשר ישראל כ"ץ, לשר בצלאל סמוטריץ', לשר יואב קיש, למנהלת ההתיישבות, למנהל האזרחי, לתנועת אמנה, לכל צוות המועצה האזורית שומרון מכל האגפים, ולמעל כולם - לתושבים והתושבות החלוצים של שא-נור ושל כל היישובים המוקמים. אנחנו כאן כדי לנצח - בשביל כל עם ישראל".