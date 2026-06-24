חברת מטא החלה לפתח אפליקציה ייעודית לשוק ההימורים והניחושים, במטרה להתחרות בפלטפורמות פופולריות כמו פולימרקט וקאלשי.

היישומון הניסיוני, המכונה בחברה בשם "ארנה", צפוי לפעול בנפרד מאפליקציות הרשתות החברתיות הקיימות של החברה.

לפי הדיווח בניו יורק טיימס, בשלב זה האפליקציה תתבסס על מערכת נקודות הדומה למשחקי וידאו במקום על הימורים בכסף, אך בחברה לא שללו אפשרות לשלב הימורים בכסף אמיתי בעתיד, בעוד נציגי מטא סירבו להגיב לדיווחים.

ההחלטה מגיעה בעקבות זינוק משמעותי בפופולריות של שוק הניחושים ברשת, המאפשר למשתמשים להמר על מגוון רחב של אירועים ציבוריים, ספורטיביים ופוליטיים. בשנת 2025 גלגלו חברות ההימורים קאלשי ופולימרקט יחד עסקאות בשווי של 50 מיליארד דולר, והשנה חצה הסכום את רף 130 מיליארד הדולרים, כאשר ההערכות בתעשייה מצביעות על צמיחה להיקף מסחר שנתי של טריליון דולר עד סוף העשור הנוכחי.

היוזמה של מטא כבר נתקלה בביקורת פוליטית חריפה מצד הסנאטור הדמוקרטי ריצ'רד בלומנטל ממדינת קונטיקט, שפרסם הודעה ברשתות החברתיות שבה תקף את החברה. בלומנטל כתב: "מטא העתיקה מכונות מזל כדי למכר ילדים לאינסטגרם. כעת צוקרברג הופך את החברה שלו לפלטפורמת ניחושים".

הסנאטור טען כי המודל העסקי של מטא מרוויח מהתמכרות וקרא לתמוך בשתי הצעות חוק שהוא נמנה על יוזמיהן בקונגרס, חוק בטיחות ילדים ברשת וחוק אבטחת ויושרת פלטפורמות ניחושים, בעוד עובדים במטא מדגישים כי האפליקציה עדיין בשלבי פיתוח וייתכן שלא תשוחרר כלל.