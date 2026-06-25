הזמר והיוצר ישראל אס והראפר היוצר אלייצור משיקים לראשונה שיתוף פעולה מוזיקלי משותף בסינגל החדש "מתוך הדמעות הוא קורא לך".

השיר נכתב והולחן על ידי ישראל אס, אלייצור ומוטי סיימון, שגם חתום על העיבוד וההפקה המוזיקלית. מדובר בשיר העוסק בהתמודדות של רווקות הממתינות להקמת בית, לצד מסר של אמונה, תפילה ותקווה.

לדברי היוצרים, השיר מבקש לתת קול לכאב ולציפייה של רבים, תוך הדגשת האמונה שגם ברגעים של בדידות וקושי יש מקום לתקווה ולהתחזקות.

במרכז השיר ניצבת דמות של צעירה הפונה לבורא עולם מתוך כאב ובדידות: "אבא אני יודעת שאתה מקשיב לי". השיר מתאר את ההתמודדות עם השנים החולפות ועם הרצון למצוא את בן הזוג המיועד.

בהמשך השיר מצטרפת נקודת מבט נוספת, של אח המתפלל עבור אחותו: "תשלח לה היום את האחד שלה, שהיא תאהב אותו והוא יאהב אותה".

פזמון השיר נושא את המסר המרכזי שלו: "את תראי שבסוף לא לנצח, מתוך הדמעות הוא קורא לך".