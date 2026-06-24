ברכה שילת עם המשפיעניות אור גפן

עשרות אנשי ציבור, רבנים, אנשי תקשורת, משפיענים וידוענים השתתפו אמש (שלישי) בחתונתם של דבי שילת ודובי צירקוס, שנערכה בכפר חב"ד.

החתונה ריכזה במקום אחד שורה ארוכה של אורחים מוכרים מעולם התקשורת, התרבות והפוליטיקה.

הכלה, דבי שילת, היא בתם של הרב משה וברכה שילת, העומדים מאחורי שורה של מיזמים בתחום הזהות היהודית, ובהם פרויקט המוזיקה "צמאה" ומסעות תוכן וקהילה לצעירים ולמשפיענים.

בין המשתתפים נצפו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר המורשת עמיחי אליהו והרב הראשי לישראל הרב קלמן בר.

לצד אנשי הציבור הגיעו גם הזמר אברהם פריד, סיון רהב מאיר, נטלי דדון, יעל צין, יעל גולדמן, שרון אדם, אור שפיץ, יובל מעתוק, חן זנדר, רוית אסף, ג'סיקה אלטר ואישים נוספים.

חופת בתם של הרב משה וברכה שילת אור גפן

צילום: אור גפן

צילום: אור גפן

צילום: אור גפן

צילום: אור גפן

צילום: אור גפן

צילום: אור גפן

צילום: אור גפן

צילום: אור גפן

צילום: אור גפן

צילום: אור גפן

צילום: אור גפן

צילום: אור גפן

צילום: אור גפן

צילום: אור גפן

צילום: אור גפן

צילום: אור גפן

צילום: אור גפן

צילום: אור גפן