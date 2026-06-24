רבנים בכירים בציונות הדתית פרסמו מכתב חיזוק פומבי הקורא לקדם את חוק הכשרות החדש, שנועד להסדיר מחדש את מערך הכשרות הממלכתי בישראל ולחזק את מעמדה של הרבנות הראשית והרבנויות המקומיות.

במכתב נכתב כי הרבנים "מחזקים את ידיהם של כלל העוסקים בקידום חוק הכשרות החדש - החוק המעגן את מעמדה של הרבנות הראשית לישראל והרבנויות המקומיות, וקובע נהלי כשרות אחידים לכלל מערכות הכשרות הממלכתיות ומסדיר את מעמדם של משגיחי הכשרות ועובדי מערך הכשרות".

עוד הדגישו הרבנים כי "כשרות ממלכתית, מקצועית ואחידה היא תנאי הכרחי לשמירת אמון הציבור ולחיזוק צביונה היהודי של מדינת ישראל".

בסיום המכתב קראו הרבנים לחברי הכנסת לתמוך בחקיקה ולקדם אותה במהירות. "אנו קוראים לחברי הכנסת לתמוך בחוק חשוב זה ולפעול לקידומו המהיר", כתבו. על המכתב חתומים ההנהלה והנשיאות של רבני הארץ הטובה.