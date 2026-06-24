תלמיד ישיבה מבריטניה כבן 29 נהרג בתאונת דרכים קטלנית בקישינב שבמולדובה. על פי המידע הראשוני, רכבו של הצעיר התהפך לתוך וואדי. מדובר בחסיד עם אשרת סטודנט שלמד בישיבה בישראל.

כוחות ההצלה המקומיים שהגיעו למקום חילצו אותו מתוך הרכב המרוסק כשהוא במצב אנוש ולאחר ניסיונות החייאה ממושכים נאלצו לקבוע את מותו.

מחקירה ראשונה עולה כי ההרוג הגיע יחד עם מספר אנשים נוספים לפקוד את קברו של האדמו"ר רבי יחיאל העשיל מקרילוביץ זצוק"ל, הטמון בבית העלמין העתיק בקישינב והיום חל ההילולא שלו.

ברוך נידאם מנהל החטיבה הבינלאומית בזק"א סיפר: "מיד עם קבלת הדיווח צוות החטיבה הבינלאומית של זק"א יחד עם הרב זלצמן הגיעו לזירה, במקום הם איתרו רכב מרוסק בתוך הוואדי, ומיד הם החלו לטפל בכבוד המת ומול הגורמים המקומיים במטרה לשחרר את הנפטר לקראת הטסה לישראל להמשך קבורה והלוויה".