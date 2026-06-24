אביב לוי, הוגדר כנכה צה"ל הלום קרב, לאחר שלקח חלק בלחימה במלחמת לבנון השנייה. פגשנו את לוי בכנסת במסגרת כנס "החלמה כפולה - על התמודדות נפשית והתמכרויות", שנערך במשכן הכנסת ביוזמת יו"ר ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, ח"כ מיכל וולדיגר, ובשיתוף "עמותת משפחות בריאות הנפש".

לוי סיפר לערוץ 7 על ההתמודדות שלו ואמר שקיימת יותר מודעות לאתגר של מתמודדי הנפש בעקבות המלחמה אך ציין כי עדיין יש הרבה בלבול סביב הנושא של הקנאביס הרפואי.

"לכל מתמודד נפש באשר הוא - תדעו שאתם חזקים. עצם ההכרה זה אומר שעברתם תהליך ואתם מבינים יותר טוב מהסביבה מה עובר עליכם. לסביבה יהיה תמיד יותר קשה להבין", אמר לוי.

כנס 'החלמה כפולה' התמקד במאבק לשינוי הטיפול ב'תחלואה כפולה', מצב בו אדם מתמודד במקביל עם אתגר נפשי והתמכרות.

המטרה המרכזית של הכנס הייתה לשים סוף למציאות שבה המערכת הציבורית מפוצלת לשני עולמות נפרדים, מה שמאלץ את המטופלים לנוע ביניהם לבד ומונע הסתכלות על האדם כשלם. בנוסף, הכנס ביקש לתקן את העוול שבהדרת המשפחות, שהן לא פעם הגורם היציב היחיד המלווה את המתמודד לאורך השנים, מקבלת ההחלטות.

"כבת משפחה בעצמי, אני מכירה מקרוב את המשמעות של ללוות אדם אהוב בדרך מורכבת", הסבירה ח"כ וולדיגר. "תחלואה כפולה היא נושא שדורש מאתנו לחשוב מחדש, לחבר בין מערכות ולהקשיב למי שחי את המציאות הזו מקרוב. הגיע הזמן שקולה של המשפחה יישמע ויקבל משקל".