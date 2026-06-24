הקרב על האובייקטיביות של ויקיפדיה עולה שלב. אחרי שנים של תלונות על הטיה מצד עורכים בפלטפורמה, הדרמה מגיעה עד לדמויות הכי מזוהות עם המיזם.

לארי סנגר, אחד משני המייסדים של האנציקלופדיה הפתוחה יחד עם ג'ימי ויילס, מצא את עצמו חסום ללא הגבלת זמן מהאתר שהוא עצמו הקים לפני יותר משני עשורים.

סנגר כתב בחשבון ה-X שלו: "עכשיו זה רשמי. אחרי שנחסמתי הבוקר ואחרי שהחסימה שלי בוטלה בעקבות תמיכה של ג'ימי ויילס, החל מהערב אני חסום ללא הגבלת זמן מעריכת ויקיפדיה".

לדבריו, ההאשמות נגדו הן שקרים ועיוות של האמת, וההחלטה התקבלה ללא הליך תקין. הוא הוסיף כי "כל השופטים שלי נבחרו מטעם עצמם ושונאים אותי". סנגר אף הגדיר את עצמו "המום" מההחלטה.

בראיון לניו יורק פוסט הוא כינה את קהילת העורכים של ויקיפדיה "אספסוף", שפועל לפי קונצנזוס קבוצתי במקום להיצמד לכללים, והשווה את המהלך למשפט שדה נטול זכות בסיסית להגנה עצמית.

הרקע לחסימה קשור לפרויקט פנימי שסנגר קידם בשם WikiProject Intellectual Diversity. הפרויקט החל ב-2024, בין היתר בעקבות המלחמה בישראל והטענות למסגור תכנים אנטי-ישראלי. מטרת הפרויקט הייתה לגייס עורכים בעלי דעות מגוונות ושונות מאלו של העורכים הפעילים כיום, כלומר ערכים קצת יותר שמרנים.

הפרויקט עצמו לא הוביל לחסימה, אלא העובדה שסנגר הזמין את עשרות אלפי עוקביו להשפיע על השיח ולהפוך את הפרויקט לרשמי. סנגר הודה ב-X כי לא הופתע מהמהלך, וציין בעבר שאם יזמין אנשים במפורש, "האימהות בגן השעשועים ששולטות בוויקיפדיה" עשויות לחסום אותו.

מנגד, עורכים בוויקיפדיה טוענים כי סנגר הוזהר. "לארי ניסה למסגר את הדיונים בקהילה בתור הליך פסבדו משפטי, כשהוא פורש רשימה של אישומים במקום לדבר על שיח קהילתי פתוח".

חשוב להדגיש כי הסערה הנוכחית קשורה בעיקר לוויקיפדיה באנגלית, שסופגת ביקורת רבה על הטיה אנטי-ישראלית, ולא לפעילות המקומית של ויקיפדיה בעברית.