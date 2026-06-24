ראש השב"כ, דוד זיני, הורה לפרק עמדת הנצחה לנופלי השירות מ-7 באוקטובר שהוקמה בכניסה למטה השירות בתל אביב, כך דווח לראשונה ב"הארץ".

בעיתון נטען כי הנימוק לפירוק העמדה היה ש"לא צריך לראות את המחדל מול העיניים כל יום" וכי "המיצג משקף תבוסתנות".

בשב"כ הגיבו לפרסום ואמרו כי "מחדל 7 באוקטובר הוא מהמחדלים הגדולים והכואבים שידעה מדינת ישראל, כחלק מתפיסה זו בראיית ראש השירות הצגה של חלק מהחללים מקטינה את המחדל ומשקפת רק חלק מהאסון הנורא שפקד אותנו".

עוד ציינו בארגון כי "במטה השירות קיים קיר הזיכרון עליו מוצגים כלל החללים שנפלו ולא רק חלק קטן מהם".