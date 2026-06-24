תיעוד | ויכוח סוער בלב המחאה החרדית מאיר פ.

במהלך שיירת המחאה החרדית שנערכה במחאה על מעצר בני ישיבות, התפתח עימות מילולי בין אישה חרדית לאישה חילונית סביב סוגיית גיוס החרדים לצה"ל.

הדיון התמקד בשאלת השתלבותם של בני הישיבות בשירות הצבאי ובמעמדו של לימוד התורה. האישה החרדית הדגישה את החשיבות שהיא מייחסת ללימוד התורה ואת התנגדותה לשליחת ילדיה לשירות צבאי, בעוד בת שיחתה טענה כי גם בציבור שאינו חרדי קיימים לימוד תורה ומחויבות לערכי היהדות.

במהלך השיחה העלו השתיים טענות הנוגעות לקשר שבין לימוד התורה לבין ביטחונה של מדינת ישראל. הוויכוח עסק גם בשאלת האחריות המשותפת של חלקי החברה הישראלית ובמקומה של המסורת היהודית בחיי הציבור.