משפחות שכולות מפורום הגבורה נפגשו היום (רביעי) עם יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ועם סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין בכנסת.

מטרת הפגישה הייתה לחזק את ממשלת ישראל מול הלחצים הבינלאומיים ולוודא כי הפעולות בשטח נמשכות במטרה להביא ביטחון לתושבי הצפון.

איציק פיטוסי, אביו של ישי הי"ד וחבר הנהלת פורום הגבורה, אמר לערוץ 7, "הגענו לחזק את ממשלת ישראל והעומד בראשה לא להיכנע לשום לחץ ולהמשיך ולהילחם למען ביטחון אזרחי מדינת ישראל בצפון. ממשלת ישראל היא האחראית הבלעדית לביטחון אזרחיה".

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה אמר למשפחות השכולות כי ישראל פועלת בתיאום מלא עם הממשל האמריקאי. לדבריו, לישראל הזכות העצמאית להגן על אזרחיה, וכי חיילי צה"ל יישארו במקומות האסטרטגיים כדי להבטיח את הביטחון בגבול הצפון.

המפגש עם השר לוין צילום: דוברות

אוחנה הוסיף כי ישראל נמצאת בימים גורליים. לדבריו, ראש הממשלה נתון ללחצים גדולים מבית ומחוץ, אך פועל בנחישות לשימור הקשר ולהמשך שיתוף הפעולה, תוך הערכה לפעילותו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולעזרה שהעניק למדינת ישראל עד כה.

שר המשפטים יריב לוין אמר למשפחות השכולות כי הוראות הפתיחה באש לחיילי צה"ל לא שונו. לדבריו, ישראל מבססת את נוכחות צה"ל במקומות האסטרטגיים ופועלת למנוע ירי, "ולא נסוג משום יעד שיהווה איום על מדינת ישראל".