בבית הנשיא נערך היום (רביעי) אירוע חגיגי לציון את השלמתו והוצאתו לאור של התרגום המלא הראשון של התלמוד לשפה הצרפתית.

המפעל, שצפוי להנגיש את ארון הספרים היהודי למאות אלפי דוברי צרפתית בארץ ובעולם, יצא לפועל הודות לתמיכתה הנדיבה של קרן פטריק ולינה דרהי.

האירוע התקיים בט' בתמוז - תאריך בעל משמעות לאומית עמוקה. מדובר ביום שבו מציינים 782 שנים לשריפת התלמוד המפורסמת בפריז (שנת 1242). ביום זה הועלו באש אלפי כרכים של הגמרא וכתבי קודש בהוראת המלך לואי התשיעי, במטרה לפגוע ברוח היהודית.

נוכחים באירוע הדגישו כי השקת התלמוד דווקא בצרפתית, בלב ירושלים הריבונית וביום זה, מהווה את "הניצחון המוחלט של התורה".

המהדורה הצרפתית החדשה נשענת על מפעל חייו של חתן פרס ישראל, הגאון הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ) זצ"ל, שהלך לעולמו בשנת 2020. הרב שטיינזלץ הקדיש 45 שנים מחייו לביאור התלמוד הבבלי תחת המוטו "תנו לעמי לדעת", מתוך תפיסה שהתורה שייכת לכלל הציבור ולא רק לאליטות.

הוא פיצח את חומת השפה הארמית, הוסיף פיסוק וניקוד, ושילב הסברים ריאליים והיסטוריים שהפכו את הגמרא לנחלת הכלל. אף שבתחילת הדרך ספג המפעל ביקורת בחוגים מסוימים בשל שינוי צורת הדף המסורתית, ברבות השנים הפך הפירוש לקונצנזוס עולמי המעטר כל בית מדרש, וכעת הוא מונגש במלואו גם לקהל הצרפתי.

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, אמר באירוע: "הדפסת התלמוד בצרפתית היא פתח להגיש את התלמוד לאנשים רבים כל כך, בעולם היהודי ולעולם כולו".

איש העסקים פטריק דרהי התייחס בדבריו לכוחו של הדיון התלמודי. "המחלוקת היא חלק בלתי נפרד מהתלמוד, ובתלמוד היא מובילה להפריה הדדית. אני מאחל שהוצאת המהדורה תתרום גם ליכולת שלנו להקשיב לקול האחר".

את תחושת השליחות הלאומית והרוחנית סיכם בנו של הרב ומנכ"ל מרכז שטיינזלץ, הרב מני אבן-ישראל: "הוצאת התלמוד בצרפתית והאירוע היום מסמנים את המשכיותה ונצחיותה של תורת ישראל ועם ישראל".