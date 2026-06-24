רבני אגוד חכמי המערב בארץ ישראל שיגרו מכתב לרב דוד יוסף, הראשון לציון והרב הראשי לישראל, ובו הביעו חשש מעמדותיו הציבוריות.

"חשש ודאגה מהאפשרות שכת"ר בוחר לאחרונה להמשיך בקו הציבורי מעורר המחלוקת". לטענתם, מדובר בקו אשר "נהג לדאבון הלב, להעמיק תחושות של ניכור ופילוג בקרב חלקים רחבים מן הציבור".

במכתב הדגישו הכותבים כי, "בתורה לא מצאנו מקום לפגיעה בכבודן של נשים, ובוודאי לא בנשים הבאות מרצונן החופשי, מתוך אהבת ה', והרצון לשמור על טהרת הבית היהודי, ולקיים את מצוות הטבילה ולהיטהר". הם הדגישו כי הציבור מצפה כי פעולותיו והחלטותיו של הרב הראשי יעמדו בהתאמה למעמדו ולתפקידו הרשמי.

עוד נכתב כי הם רואים כי הרב הראשי "מרבה להתעסק בעת האחרונה בלא מעט סוגיות הנוגעות למעמדן של נשים". בין היתר הזכירו את "התחייבותך שלא להעניק תעודות לרבניות שיעמדו במבחנים", וטענו כי מדובר במהלך המעורר ביקורת ציבורית.

בהמשך טענו כי נדמה שהרב הראשי מבקש "לעשות שימוש בסמכות שנויה במחלוקת, אשר אין לה עיגון בדין או בחוק, כדי לכפות על נשים את אופן קיום מצוות הטבילה בהתאם לשיקול דעתך תוך התעלמות מרגשותיהן וכוונותיהן. ראוי לזכור כי התורה אינה נחלתו הבלעדית של אדם זה או אחר".

כותבי המכתב הוסיפו כי התורה אינה נמצאת "בבעלותה של מועצת רבנים, מכובדת ככל שתהיה, העומדת בראש מפלגה פוליטית. לצד השמירה על ערכיה של התורה ושל ההלכה, יש לתת את הדעת גם לאחריות הכבדה למניעת חילול השם".

במכתב הוצגו גם שאלות נוקבות כלפי הרב הראשי, ובהן, "האם מצוות 'ונקדשתי בתוך בני ישראל' מתמצה באמירת דברי קדושה בלבד?" וכן, "האם אין היא מחייבת גם להציג את תורת ה' בתורת חסד, נועם ודרכי שלום, ולא בכזו המזוהה עם כפייה וכוחנות?".

בסיום קראו החותמים לרב הראשי, "לשקול התנצלות בפני ציבור הנשים שנפגע, לנקוט גישה מאחדת ומרגיעה יותר, ולחזק את אמון הציבור בכך שפעולותיך מונחות על ידי טובת הציבור והמחויבות לערכי התורה".

על המכתב חתומים הרב רפאל דלויה, רב בי"כ בהר ברכה ומזכיר אגוד חכמי המערב בארץ ישראל, והרב יהודה שלוש, רב מזרח נתניה, דובר האגוד.