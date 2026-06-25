ראשי ערים ומועצות מכל רחבי הארץ קראו להרחבת סמכויות השלטון המקומי, במסגרת ראיונות שהעניקו לערוץ 7 בוועידת השלטון המקומי MUNI EXPO 2026.

יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות, חיים ביבס, הדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה בין הרשויות וציין כי השלטון המקומי הוא הגוף הקרוב ביותר לתושב, המכיר את צרכיו ויודע לספק שירותים באופן יעיל ומהיר.

לדבריו, הניסיון שנצבר בשנים האחרונות, הן בתקופות חירום והן בשגרה, הוכיח את יכולתן של הרשויות להוביל ולנהל את המענה לתושבים.

ראש עיריית יקנעם רומן פרס תיאר את הוועידה כמקום מפגש של כלל חלקי החברה הישראלית וציין כי למרות ההבדלים הפוליטיים והחברתיים, ראשי הרשויות פועלים מתוך אחריות משותפת לרווחת התושבים ולחיזוק המדינה.

ראש עיריית בית שמש שמואל גרינברג הדגיש את תרומתו של מרכז השלטון המקומי בהתמודדות מול משרדי הממשלה והבירוקרטיה, וסיפר כי בעתות משבר באה לידי ביטוי במיוחד הערבות ההדדית בין הרשויות המקומיות.

ראש המועצה האזורית בוסתאן אל-מרג', אחמד זועבי, ציין כי הוועידה מאפשרת לראשי הרשויות להחליף רעיונות, ללמוד זה מניסיונו של זה ולקדם פתרונות משותפים לאתגרים העומדים בפני הרשויות.

ראש עיריית כרמיאל ויו"ר מועצת הגליל, משה קונינסקי, אמר כי הציבור מעניק אמון רב לשלטון המקומי וקרא לממשלה להעביר לרשויות סמכויות נוספות. לדבריו, ככל שהסמכות והאחריות יהיו בידי הרשויות המקומיות, כך ישתפר השירות הניתן לתושבים.

ראש המועצה המקומית בענה עו"ד איברהים חסארמה סיפר כי ניצל את הוועידה למפגשים מקצועיים עם ראשי רשויות ולחשיפה לפתרונות חדשניים שהוצגו בתערוכה, במטרה ליישם חלק מהם ברשות שבראשה הוא עומד.

ראשי הרשויות הדגישו את הצורך בהעמקת שיתוף הפעולה בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי, לצד הרחבת הסמכויות והכלים העומדים לרשות הרשויות המקומיות כדי לשפר את השירות לתושבים בכל רחבי הארץ.