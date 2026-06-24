סקר שערך מכון 'קנטאר' עבור כאן חדשות מצביע על התחזקות של גוש הימין ועל היחלשות של מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד.

על פי הנתונים, לו הבחירות היו נערכות היום, היתה מפלגת הליכוד זוכה ב-24 מנדטים ומפלגת ישר של גדי איזנקוט ב-22.

מפלגת ביחד של בנט ולפיד מקבלת 16 מנדטים, ישראל ביתנו 10, הדמוקרטים 9, עוצמה יהודית 9, ש"ס 9, יהדות התורה 7, חד"ש-תע"ל 6, הציונות הדתית 5 ורע"ם 4.

מפלגות כחול לבן, המילואימניקים ובל"ד לא עוברות את אחוז החסימה.

בחלוקה לגושים, גוש הקואליציה הנוכחי עומד על 54 מנדטים וגוש המפלגות המתנגדות לנתניהו עומד על 56 מנדטים.

בתרחיש של איחוד בין "ביחד" בראשות נפתלי בנט, יש עתיד ו"ישר!" בראשות גדי איזנקוט - כאשר איזנקוט עומד בראש הרשימה - הרשימה המאוחדת זוכה ל-36 מנדטים. הליכוד מקבלת 26 מנדטים וגוש נתניהו עומד על 56 מנדטים.

בתרחיש של מפלגה חדשה שתאחד את בני גנץ, דדי שמחי ויועז הנדל, הרשימה המאוחדת זוכה ל-7 מנדטים.

נתון בולט נוסף בסקר נוגע לעתידה של יש עתיד: בתרחיש של פיצול בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, מפלגתו של בנט מקבלת 14 מנדטים, בעוד יש עתיד צונחת ל-4 מנדטים בלבד - על סף אחוז החסימה.

בשאלה מי צריך להוביל את גוש האופוזיציה בבחירות הבאות, גדי איזנקוט מוביל בפער גדול עם 40%, לעומת 16% בלבד לנפתלי בנט. 27% מהנשאלים השיבו כי אף אחד מהם אינו צריך להוביל את הגוש.

גם בסקר חדשות 13 משיגה מפלגת הציונות הדתית חמישה מנדטים. על פי הנתונים מפלגת הליכוד זוכה ב-23 מנדטים ומפלגת ישר של גדי איזנקוט ב-20. מפלגת ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד יורדת ל-15 מנדטים, ישראל ביתנו 12, הדמוקרטים 10, עוצמה יהודית 9, ש"ס 8, יהדות התורה 8, חד"ש־תע"ל 6, הציונות הדתית 5 ורע"ם 4.

מפלגות המילואימניקים, בל"ד וכחול לבן אינן עוברות את אחוז החסימה.

גוש תומכי נתניהו משיג 53 מנדטים וגוש האופוזיציה 57.