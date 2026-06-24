סמוטריץ׳ בכנסת: ״באופוזיציה שופכים את דמה של השרה סטרוק״ ערוץ הכנסת

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יצא היום (רביעי) בנאום במליאת הכנסת להגנתה של השרה אורית סטרוק, ותקף בחריפות את חברי האופוזיציה והתקשורת תוך שהוא מאשים אותם בפופוליזם מרושע.

סמוטריץ' אמר כי השרה סטרוק "מכתתת את רגליה יום ולילה בזרעית, בשתולה, במנרה, בבארי, בניר עוז, ובנחל עוז. אין לה יום, ואין לה לילה. היא משקיעה את כל חייה, זמנה ומרצה לציונות, לעשייה, להתיישבות, בנגב, בגליל".

על העברת התקציבים למשרדה אמר סמוטריץ': "אני בעד. כל מה שאפשר לחזק ולהרחיב את העשייה הציונית של החטיבה להתיישבות, אני בעד. ובאותה נשימה לך לתקשורת נגד הפופוליזם המרושע ושפך הדם שעושים לאורית סטרוק חבריך באופוזיציה".

בהמשך פנה השר לח"כ מיכאל ביטון "אני רוצה לשמוע אותך פעם אחת, יוצא עומד נגד שפך הדם הנורא שעושים לאחת הנשים הצדיקות ביותר במדינת ישראל. אורית סטרוק, פוליטיקאית עם אפס אגו, עם אפס אינטרסים, חיה חיי צניעות, פשטות, ואז, תסלח לי, אנשים מלוכלכים, מנוולים, כמו המדיה כאן, הסביבה הזאת שלא עשתה כלום למדינת ישראל, שופכים את דמה ברחובות".