ראאד אבו אלקיעאן צילום: באדיבות המשפחה

עובד בחברת קבלן מטעם משרד הביטחון נהרג היום (רביעי) כתוצאה מקריסת מבנה ברצועת עזה שהוגדרה על ידי הצבא כתאונה מבצעית. מצה"ל נמסר כי הודעה נמסרה למשפחתו של העובד - ראאד אבו אלקיען - תושב חורה שבנגב. במהלך המלחמה נהרגו לפחות שלושה עובדי חברות קבלן שביצעו עבודות מטעם משרד הביטחון. בסוף שנת 2024 נהרג לירון יצחק ז"ל, שבועיים לפני חתונתו, במשימת הנדסה מטעם חברת קבלן של משרד הביטחון בציר פילדלפי. כחודש לאחר מכן נהרג קובי אביטן ז"ל, שהפעיל כלי הנדסי במסגרת עבודות בציר נצרים ונורה על-ידי כוחות צה"ל בשל זיהוי שגוי. כמה חודשים לאחר מכן נהרג דוד ליבי ז"ל, בן 19 ממלאכי השלום שבבנימין ששימש כעובד קבלן עבור צה"ל, ממטען שהתפוצץ בכלי ההנדסי שאותו הפעיל. בלבנון נהרג לפני כחודשיים מפגיעת רחפן נפץ עאמר חוג'יראת משפרעם, שעבד עבור חברה קבלנית, שביצעה עבודות הנדסיות מטעם משרד הביטחון.