עשרים שנים אחרי אירוע החטיפה שטלטל את המדינה, ארכיון צה"ל במשרד הביטחון חושפים הבוקר (חמישי) לראשונה את יומני המבצעים הרשמיים של חמ"ל החטיבה הדרומית מיום חטיפתו של גלעד שליט.

המסמכים המקוריים מתארים דקה אחר דקה את השתלשלות האירועים מול רצועת עזה, החל מהדיווחים הראשוניים על פגיעה בטנק וירי כבד בגזרה, דרך הכרזת נוהל "חניבעל" ועד לרגעים שבהם התגבשה במערכת הביטחון ההבנה הברורה כי לכוח חסר חייל וכי הוא נחטף לשטח הרצועה.

בבוקר 25 ביוני 2006, חוליית מחבלים מאורגנת של ארגון הטרור חמאס חדרה מרצועת עזה דרך מנהרת טרור שנחפרה מתחת לציר האבטחה, ותקפה כוח שריון של צה"ל שפעל באזור כרם שלום. במהלך הקרב הקשה נהרגו שני חיילי צה"ל (סגן חנן ברק וסמ"ר פבל סלוצקר ז"ל) ונפצעו לוחמים נוספים. בתוך הכאוס והעשן שנוצרו בשטח, הצליחו המחבלים לחטוף את גלעד שליט, להוציא אותו מהטנק ולהעבירו במהירות אל מעבר לגדר המערכת.

מתוך יומן המבצעים עולה כי בשעה 05:13 התקבל הדיווח הראשון על שמיעת פיצוצים רבים במרחב כרם שלום, כאשר ההנחה הראשונית בחמ"ל הייתה שמדובר בנפילות פצמ"חים או רקטות. דקה לאחר מכן, כבר נרשם צמד המילים המדאיג: "יש נפגעים". מיד לאחר מכן החלו לזרום דיווחים על הקפצת מסוקי קרב וכוחות מיוחדים, לצד זיהוי של מחבלים בתוך העמדות והתעלות.

קצת יותר משעה לאחר תחילת האירוע, בשעה 06:40, נרשם המשפט ששינה את פני המערכה: "חסר חייל בטנק". ארבע דקות לאחר מכן, נרשם באופן רשמי שם הקוד "חניבעל". בשעה 07:12 מצאו הכוחות שכפ"ץ וקסדה זרוקים על גדר המערכת אך דיווחו שלא זוהו סימני גרירה.

בשעה 08:00 בדיוק התברר כי "שם החייל החטוף: גלעד שליט". כמעט שעתיים אחר כך מדווח החמ"ל כי "בתוך השטח יש זיהוי של עקבות גם של המחבלים וגם של החייל שנחטף". בשעות הצהריים נכתב כי "השכפ"ץ של החייל החטוף נמצא אצל ק. הגששים ונמצאו עליו סימני דם ורסיסים".

המסמכים שנחשפו מציגים לא רק את השתלשלות העובדות, אלא גם את רגעי חוסר הוודאות המודיעינית והערכות המצב הטקטיות שבוצעו בשעות הצהריים של אותו יום דרמטי. בשעות אחר הצהריים נרשם בחמ"ל סיכום חיתוך מצב ראשוני המעיד על ההבנה כי מדובר באירוע אסטרטגי רחב: "החייל כנראה חי, לא ידוע איפה הוא, יכול להיות שהוא לא באזור שלנו, הפיגוע הוא של החמאס. מגלגלים את הפיגוע כבר שלושה שבועות בערך והוא לא קשור למבצע ולאירועים שהיו ברצועה... יכול להיות שזה יתפתח להסלמה רבתית בעקבות החטוף... יש אפשרות שהחטוף כבר לא בגזרה שלנו והוא יותר צפונה".

בשעה 16:34 דיווח מפקד הכוח בשטח כי זיהה באופן סופי את עקבותיו של שליט, בסמוך למקום שבו העריכו הכוחות כי נמצא פיר מנהרת החדירה. שעה לאחר מכן, נרשם אחד הדיווחים המדאיגים ביותר שהעסיקו את צמרת צה"ל באותן שעות: "מסתובבת שמועה שהחייל החטוף הועבר דרך מנהרה למצרים כדי לשמור עליו בצורה טובה יותר ולהתמקח על החזרתו. מהימנות המידע אינה ברורה".