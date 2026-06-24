הקלטה שנחשפה הערב (רביעי) ב-i24NEWS מגלה ביקורת פנימית חסרת תקדים מצד המנהיג הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, המטיח דברים קשים נגד יו"ר המפלגה אריה דרעי.

בעוד שבש"ס בחרו להימנע מלהשתתף במחאות החרדים, הרב יוסף נשמע בהקלטה כשהוא מעניק גיבוי מלא למפגינים. "אנחנו לא סומכים על אלו שנמצאים בפוליטיקה - ימינם ימין שקר".

הרב יוסף התייחס לגל מעצרי תלמידי הישיבות ואמר כי מדובר ברדיפה מובהקת של לומדי התורה. "לצערנו הרב רודפים בעיקר ספרדים, יש כאן גזענות מובהקת, משפילים אותם".

הוא הוסיף כי זו בושה שדווקא תחת ממשלת ימין נרשמות "גזירות קשות כאלו על התורה הקדושה".

ברקע חוק הגיוס שקידמו בש"ס, אשר כולל בתוכו יעדי גיוס מוגדרים מקרב תלמידי הישיבות, הבהיר הרב יוסף כי קיים איסור גורף על גיוס לצבא. "איך ילכו לצבא כזה חילוני?", תהה.