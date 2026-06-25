נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף הערב (רביעי) בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל כי נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, שקל להצטרף באופן פעיל למלחמה באיראן.

"הוא חבר שלי, והוא נשאר מחוץ למלחמה", אמר הנשיא לכתבים והוסיף: "אתם יודעים, הוא היה מועמד מרכזי להיכנס למלחמה עם איראן - אולי לצד איראן, כי כפי שאתם יודעים, הוא לא חובב גדול של ישראל. ביקשתי ממנו להישאר בחוץ, והוא אכן נשאר מחוץ למלחמה".

טראמפ אף שיבח את ארדואן, כינה אותו ידיד ותיאר אותו כמנהיג מוערך: "ארדואן אוהב את טורקיה, נכון? הוא עושה עבודה מצוינת. אני אוהב את ארצות הברית, אבל הוא אוהב את טורקיה ועושה עבודה נהדרת. מדובר באדם מכובד ובמנהיג מוערך".

במהלך המפגש, שאל אחד הכתבים את הנשיא אם בכוונתו להיענות לבקשת טורקיה ולספק לה מטוסי קרב מסוג F-35. על כך השיב טראמפ: "אני חושב שכן. ארדואן חבר בנאט"ו. יש כאלה שלא מחשיבים אותו ככזה, אבל הוא באמת חבר חזק בברית. כן, כנראה שאעשה משהו שיגרום לו להיות מאוד מאושר".

הדברים נאמרו ברקע המתיחות המתמשכת בין ישראל לטורקיה. מוקדם יותר החודש טען הנשיא הטורקי כי תקיפות ישראל בסוריה ובלבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות ישירות על מדינתו. ארדואן הזהיר מפני המשך הצעדים של ישראל באזור ואמר: "התוקפנות של ישראל מאיימת על העולם כולו". הוא הוסיף והבהיר: "אם ייפגעו זכויות של טורקים או טורקים-קפריסאים במזרח התיכון - התגובה שלנו תהיה חד-משמעית וחזקה".