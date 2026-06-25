יממה בלבד לאחר שאישר החלטה הקוראת לנשיא דונלד טראמפ לעצור את המלחמה באיראן ולהסיג את הכוחות האמריקניים מהמזרח התיכון, הפך הלילה (חמישי) הסנאט את החלטתו ובלם הצעה זהה להגבלת סמכויות המלחמה של הנשיא.

המהלך יצא לפועל בעקבות ביקורת פומבית חריפה שמתח טראמפ על סנאטורים רפובליקנים שתמכו בהגבלות או נעדרו מההצבעה, בטענה שהדבר פוגע במנופי הלחץ שלו בשיחות השלום עם טהרן. הלחץ הפוליטי הוביל לשינוי עמדה מיידי מצד שני סנאטורים רפובליקנים שבלטו קודם לכן בתמיכתם בריסון הכוח הנשיאותי.

הסנאטור ביל קאסידי מלואיזיאנה עבר מתמיכה בהגבלות להתנגדות להן. קודם לכן התעמת קאסידי קשות עם טראמפ על חוסר השקיפות, וטען כי מבצע שהיה אמור להימשך חודש נגרר כבר ארבעה חודשים ללא השגת יעדיו. אולם בעקבות תדרוך מודיעיני מקיף שקיבל מסגן הנשיא ג'יי די ואנס והשליח המיוחד סטיב וויטקוף, הודיע קאסידי כי חששותיו פגו והודה להם על המענה המהיר.

במקביל, הסנאטור ראנד פול מקנטקי שינה את הצבעתו ל"נוכח" (נמנע). פול הבהיר ברשתות החברתיות כי עמדתו החוקתית נגד התרחבות סמכויות הרשות המבצעת נותרה איתנה, אך בחר לשנות את הצבעתו לבקשת הנשיא, כדי להעניק לו "מרחב נשימה דיפלומטי ומנוף לחץ להשגת שלום בר-קיימא" כעת כשהעימות נרגע.

מנגד, הסנאטוריות הרפובליקניות סוזן קולינס וליסה מרקובסקי התמידו בהתנגדותן לטראמפ והצביעו בעד ההגבלות, בעוד הסנאטור הדמוקרטי ג'ון פטרמן דווקא תמך בממשל והצביע נגדן. ההצבעה הסתיימה בתוצאה 50-47 לטובת הממשל (לצד נמנע אחד).

טראמפ, שבימים האחרונים כינה את הרפובליקנים שתמכו בהגבלות "לוזרים" והאשים אותם בהפיכת עבודתו לקשה יותר, מיהר לחגוג את המהפך ברשת Truth Social וכתב: "וואו! הסנאט שינה את הצבעתו בנושא איראן מ-50-48 נגד, ל-50-47 בעד. ראנד פול וביל קאסידי שינו את עמדתם. תודה למנהיג הרוב ג'ון ת'ון, לינדזי גראהם, ברני מורנו וכולם. ההצבעה הזו מציבה את איראן תחת אזהרה!".