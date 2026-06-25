חייל צה"ל בשירות סדיר, תושב הדרום, חולץ הלילה (חמישי) על ידי כוחות משטרה מהעיירה הפלסטינית תרקומיא, לאחר שנמצא במקום כשהוא אזוק ולבוש מדים.

השוטרים הוזעקו לזירה בעקבות דיווח שהתקבל ממנגנוני הביטחון, ומתחקור ראשוני עולה כי המסתמן הוא שהרקע להימצאותו של החייל במקום הינו פלילי.

החייל, שלא היה חמוש בעת האירוע, הועבר למקום מבטחים ונחקר בתחנת משטרת חברון. בהמשך צפויה החקירה לעבור לטיפול של המשטרה הצבאית החוקרת.

בשבת שעברה, פלסטיני נורה בחווה בבנימין על ידי תושב המקום ונפצע באורח בינוני, לאחר שניסה לפגוע בו. כך הודיעה המשטרה. שוטרי מחוז ש"י החלו בחקירת המקרה.

על פי הודעת המשטרה, התקבל דיווח מבעלי החווה על אודות פלסטיני שהגיע עם אבן בידו וניסה לפגוע בתושב החווה. האזרח השיב בירי והחשוד נוטרל ופונה לטיפול רפואי. כוחות משטרה מתחנת בנימין של מרחב שומרון בליווי לוחמי צה"ל שהוזעקו על ידי בעלי החווה, החלו בחקירת נסיבות המקרה, תוך איסוף ממצאים ועדויות.