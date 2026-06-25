העימות החמור בין הציבור החרדי לבין מערכת המשפט הישראלית, משאיר את נבחרי העם חסרי אונים, וכולו חסר טעם וחסר תכלית - דווקא כעת נדרשת פשרה הכרחית !

הפשרה ההכרחית היא הפסקה מוחלטת של מעצרי העריקים, תמורת הסכמה של 'גדולי התורה' בציבורים החרדיים להרשות ולברך כל צעיר חרדי שרוצה להתגייס לצה"ל !

כדי שהעימות המסוכן ייעצר, הפשרה חייבת לקבל הסכמה מלאה בכנסת ובבית המשפט העליון, ואז אין עוד צורך בשום 'חוק גיוס', שגם הוא צפוי להתגלות כחסר ערך !

הסבר:

צה"ל לא זקוק לחיילים חסרי מוטיבציה כדי להגן על עם ישראל ועל מדינתו !

לכן, מעצרי העריקים מביאים רק נזקים חמורים, ואפס תועלת לביטחון ישראל !

יש הרבה צעירים חרדים, לומדי תורה ושאינם לומדים, שרוצים להתגייס ורק מחכים להסכמת 'גדולי התורה' בציבורים החרדיים כדי להימנע מקרעים וחרמות במשפחות ובקהילות.

לעולם לא יוכל להיות שוויון בגיוס, כי לא יכול להיות שוויון בין לוחמים המסכנים את חייהם, לבין משרתי עורף, גם בתפקידים חיוניים ביותר - לכן בג"ץ חייב לחדול מהמאבק הדמיוני על שוויון בשירות צבאי!