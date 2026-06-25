מורה למתמטיקה נכנס לכיתה, כותב בעיה על הלוח ודורש מהתלמידים לפתור אותה. כשאף אחד לא מצליח לענות, המורה מאיים להשאיר אותם בכיתה גם במהלך ההפסקה.

אחד התלמידים חושב מעט ופתאום מצביע בלהט. המורה מאפשר לו לדבר, ואז מטיח בו התלמיד: "אתה זה שהצפת את הבעיה, לא מן הראוי שתציג גם את הפתרון?"

בשבוע שעבר הצפתי כאן בעיה חמורה שמסכנת את המדינה שלנו, הנוגעת לדבר היקר לנו מכל: חינוך הילדים. בטור הקודם הסברתי מדוע מערכת חינוך ריכוזית היא מונופול מסוכן שפשוט לא עובד. עמדתי על הקושי בהתאמת המסגרת הלימודית לתלמיד, על הבירוקרטיה שמעכבת כל שינוי, על פוליטיזציית המערכת ועל המחסור העצום במורים מצוינים. תגובה אחת לטור משכה את עיניי: הקורא טען שהטור נכתב בצורה פשטנית וילדותית משום שהוא מסתפק בהצגת הבעיה ולא מציע לה פתרון. ובכן, את הפתרון שמרתי במיוחד לטור של השבוע, וכעת הגיע הזמן להציג אותו.

התשובה למונופול החינוך קרויה "שיטת השוברים" (ואוצ'רים). זהו מודל שמשנה את כללי המשחק מן היסוד: התקציב הולך עם התלמיד, לא עם המערכת. הרעיון הוא לתת לכל הורה "שובר" כספי מהמדינה, שאותו יוכל לממש בכל בית ספר שיראה לנכון. המטרה היא להכניס למערכת עקרונות בריאים של שוק חופשי שיחייבו את בתי הספר להשתפר כדי למשוך אליהם תלמידים. ההסדר פשוט: המדינה נותנת סכום בסיס לכל תלמיד. ומי שיבחר בבית ספר יקר יותר, יקבל מהמדינה את חלקה דרך השובר, וישלים את הפער. לאלו החוששים שזהו רעיון תלוש, כדאי להציץ אל החינוך העל-יסודי הדתי בישראל, שם מודל דומה של תקצוב בחירה ותשלומי הורים פועל כבר שנים.

הרעיון המודרני של שיטת השוברים נהגה על ידי חתן פרס נובל, הכלכלן האמריקאי מילטון פרידמן. במאמרו "תפקיד הממשלה בחינוך" משנת 1955, טען פרידמן שהממשלה אכן צריכה לממן את החינוך (כדי להבטיח חברה דמוקרטית ומתפקדת), אך היא ממש לא חייבת לנהל את בתי הספר בעצמה. לטענתו, מונופול ממשלתי על ניהול בתי הספר מוביל בהכרח לחוסר יעילות. לעומת זאת, יצירת תחרות חופשית בין בתי הספר על התלמידים והתקציבים שהם מביאים איתם, תשפר את איכות ההוראה ותעניק להורים את חופש הבחירה המגיע להם.

כיום, שיטת השוברים אינה רק תיאוריה, אלא מיושמת במדינות רבות בעולם, במודלים שונים. ביניהן ניתן למנות מספר מדינות בארה"ב, את הולנד, שוודיה ועוד. בכל אותן מדינות נרשמו נתוני הצלחה מרשימים ברישום תלמידים למוסדות החינוך ובאחוזי הזכאות לבגרות (או המקבילות המקומיות שלה). יתרה מכך, ברוב המכריע של המדינות הללו אף נרשמה עלייה מובהקת בהישגי התלמידים ובציונים בתוך בתי הספר.

רבים יטענו כי תוכנית מסוג זה תיצור פערי מעמדות: מי שיוכל להרשות לעצמו ילך לבית ספר איכותי יותר ממי שלא, והדבר ייצור קיטוב מעמדי וחברתי. אך המחשבה שיש צורך בהחלשת מעמד מסוים רק כדי שיהיה קרוב יותר למעמד אחר היא שגויה מיסודה. גם אם ייווצרו הבדלים, עצם התחרות תשפר את מערכת החינוך כולה, וכך אפילו השכבה החלשה תצליח הרבה יותר מאשר במצבה כיום. בנוסף, ניתן לצפות כי יקומו ארגונים וולונטריים אזרחיים שיספקו מלגות למעוטי יכולת, על מנת לאפשר להם להגיע לבתי ספר נחשבים יותר.

מתנגדי השיטה יטענו גם כי בתי ספר פרטיים, המעוניינים לשמור על ממוצע ציונים גבוה או לחסוך בהוצאות, ייטו לסנן ולקבל רק תלמידים חזקים ונוחים, ולדחות תלמידים עם קשיי למידה או צרכים מיוחדים. אך אם הדבר מפריע ערכית להורים, הם לא ישלחו את ילדיהם לבית ספר שמדיר אוכלוסיות כאלו. אותו מוסד יפסיד כסף, וייאלץ לקבל גם תלמידים מתקשים כדי להתקיים. מעבר לכך, איני רואה בעיה ביצירת בתי ספר מצטיינים ותחרותיים. בדיוק כפי שכאשר אתה מעוניין להתקבל לתואר יש צורך לעמוד בסטנדרט לימודי, כך מותר שיהיה גם בחינוך.

נקודה נוספת שמעלים מבקרי השיטה נוגעת לכניסת תאגידים ויזמים למטרות רווח לתוך מערכת החינוך (כפי שקרה, למשל, בשוודיה). החשש הוא שגופים אלו ינסו לחסוך על חשבון התלמידים, דרך כיתות צפופות או העסקת מורים לא מוסמכים, ואף ינפחו ציונים במטרה למשוך לקוחות (תלמידים) נוספים, וכל זאת ללא שקיפות מספקת למדינה. אך גם כאן, התשובה טמונה במנגנון השוק עצמו: אם התמורה החינוכית לא תהיה שווה, ההורים פשוט לא ישלחו לשם את ילדיהם ובית הספר יקרוס. באשר לחשש מהיעדר פיקוח, הפתרון כפול: ראשית, ניתן להקים גוף רגולטורי ממשלתי שיפקח על סטנדרטים בסיסיים. שנית, השוק ייצר מנגנוני ביקורת עצמאיים בדמות גופי פיקוח אזרחיים וולונטריים שיעניקו 'תו תקן' לבתי הספר, ויעמדו מאחוריו עם המוניטין ושם המותג שלהם.

היתרון העצום של מודל השוברים מסתכם בשתי מילים: תחרות ומצוינות. כשהכסף עוקב אחרי התלמיד, בתי הספר יוצאים מאזור הנוחות ונאלצים, בפעם הראשונה, להתחרות על לבם של הלקוחות שלהם. מוסד חינוכי שיזלזל, שיישאר מאחור או שלא יספק חינוך ברמה גבוהה, פשוט ימצא את עצמו בלי תלמידים ובלי תקציב. מול האיום הזה, לא יהיו לו הרבה ברירות: רק להשתפר או לסגור את השערים. המהלך הזה למעשה מפרק את המונופול הריכוזי והמסורבל, ומביא את הכוח לאן שהוא שייך: למנהלי בתי הספר. כשיש להם שליטה אמיתית על ניהול המוסד שלהם, הם יעשו כל שביכולתם כדי להפוך אותו למקום שהורים עומדים בתור כדי לשלוח אליו את ילדיהם. ומתוך כך, מורים מצוינים יהפכו למשאב מבוקש מאוד, ובתי ספר יתחרו עליהם עם שכר גבוה יותר ותנאים טובים יותר (במקום טבלאות שכר לא מבוססות הצטיינות של משרד החינוך).

יתרה מכך, ברגע שפותחים את המערכת לשוק חופשי, קורה דבר נפלא נוסף: יצירת מגוון. לפתע נוצר תמריץ להקים בתי ספר בעלי שיטות פדגוגיות פורצות דרך, או מוסדות המתמחים בנישות ספציפיות כמו מדעים, אמנויות או חינוך דתי. המערכת מפסיקה להיות פס ייצור ממשלתי שמנסה להכניס את כל הילדים לאותה תבנית, ומתחילה להגיב לדרישות האמיתיות של ההורים. התוצאה היא שכל תלמיד יוכל למצוא את המסגרת שתפורה למידותיו, זו שתדע למקסם את הפוטנציאל והכישרון הטבעי שלו.

אך מעל לכל היתרונות הללו מתנוסס השיקול המרכזי, השיקול הערכי והמוסרי. העובדה שכיום נשללת מהורים הזכות הבסיסית לבחור את בית הספר של ילדיהם בהתאם לאמונתם ולתפיסת עולמם, היא לא פחות מכשל מוסרי עמוק. תחשבו על זה: את הדבר היקר לנו מכל אנחנו נאלצים למסור מדי בוקר לידיהם של אנשים ומנגנונים, שלא בהכרח מזדהים או מלמדים את הערכים שמרכיבים את הזהות שלנו. קחו לדוגמה את הקונפליקט שבו מנהל בית ספר יצא נגד דוכני הנחת תפילין של תלמידים. מבלי להיכנס לשאלה מי צודק בוויכוח הזה, הפתרון אמור להיות פשוט: למה שמנהל המוסד לא ינהל בית ספר עבור תלמידים שאינם מעוניינים בדוכני תפילין, ואילו תלמידים שזה חשוב להם יוכלו לבחור מוסד שמאפשר זאת? המצב כיום מזכיר מיטת סדום, מערכת אחת שכופה על כל צד מציאות שהוא כלל אינו מעוניין בה. את העיוות הזה חובה לעקור מהשורש. המדינה לא אמורה לחנך במקומנו, אלא לאפשר לנו לחנך כפי שאנחנו מאמינים.

אפשר להתווכח האם שיטת השוברים היא הפתרון המושלם, ויש שיגידו שהיעד הסופי צריך להיות הפרטה מלאה של המערכת כולה. אבל היא ללא ספק צעד מעשי ומוצלח, שמבטיח ששום תלמיד לא יישאר מאחור, וכולם יזכו לחינוך איכותי. בשורה התחתונה, הדרך לפרק את מונופול החינוך הממשלתי פשוטה בהרבה ממה שאנשים חושבים. מורה נכנס לכיתה, כותב בעיה על הלוח ומחכה לתשובה. הפתרון לבעיה כבר כאן. עכשיו זה הזמן לדרוש שאתם אלו שתחליטו מי יהיה המורה.

יש לכם מה להגיד על הטור? מוזמנים לכתוב בתגובות, אני קורא הכל. במידה ותרצו שגם אגיב, מוזמנים לשלוח לי למייל doarey@gmail.com.