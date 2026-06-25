ההרס בגבעת בית ענות צילום: באדיבות המצלם

מאות שוטרי מג"ב ויס"מ מלווים בפקחי המנהל האזרחי פשטו הלילה (חמישי) על גבעת בית ענות בהר חברון הסמוכה לקרית ארבע, והחריבו את בתיהן של שלוש משפחות ואת בית הכנסת של המאחז.

הפינוי החל סמוך לשעה 2:30. מאות שוטרים פשטו על הגבעה מכמה כיוונים, כיתרו את בתי התושבים והודיעו למשפחות כי עליהן להתפנות מביתן בתוך דקות. הילדים הוצאו ממיטותיהם עטופים בשמיכות, ופועלים ערבים נקראו על ידי המנהל האזרחי להשליך את הריהוט והבגדים החוצה.

במהלך ההרס לא הסתפקו הכוחות בהחרבת הבתים, והחרימו את רכביהם של שניים מתושבי הגבעה יחד עם עגלה נגררת נוספת. שלושה תושבים נעצרו.

"התעוררנו הלילה לאירוע מטורף והזוי", אמר הבוקר ירון כלאב, תושב הגבעה שפונה מביתו עם אשתו ושמונת ילדיו. "מאות שוטרים שהקיפו לנו את הבית במבצע מורכב כאילו היינו ראשי ארגון פשע. נתנו לנו 10 דקות להוציא את הילדים מהבית, ואז פועלים ערבים פשוט התחילו לזרוק החוצה את כל הרהיטים והציוד האישי. לול התינוקות, המיטות, הבגדים, כלי המטבח, הכל. הילדים היו בהלם".

ההרס בגבעת בית ענות צילום: באדיבות המצלם

לדבריו, "לפני שעלינו לכאן לבית ענות, הרכס כולו היה תחת השתלטות ערבית בלתי חוקית מסיבית, גניבות מים פיראטיות וציד של כפרי האזור. מערכת הביטחון ישנה על האף במשך שנים, ונזכרה להתעורר פתאום כשיהודים החליטו לשים סוף למצב הזה. זה אבסורד שאין לתאר".

"לבנות מחדש הכל ולקום מעפר עם שמונה ילדים זה לא פשוט בכלל, אנחנו יודעים זאת היטב. אבל באותה נשימה אנחנו יודעים בבירור שגם נעשה זאת. הבתים ייבנו מחדש, הגבעה תשוקם ועל ההר הזה יקום יישוב קבע שילדים וילדות יהודים, בין היתר אלו שפונו הלילה מביתם, ישחקו ברחובותיו", הוסיף כלאב.