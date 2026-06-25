יחיא חוסייני פנג'כי, מפקד קבוצת ההאקרים האיראנית "חנדלה", נהרג בסיכול ממוקד, שככל הנראה בוצע בידי ישראל, במהלך המלחמה האחרונה באיראן.

אתמול (רביעי) אישר לראשונה באופן פומבי ערוץ טלגרם המזוהה עם ארגון המודיעין של משמרות המהפכה כי פנג'כי עמד בראש הקבוצה.

קבוצת "חנדלה" פועלת בעיקר נגד יעדים ישראלים. בחודשים האחרונים יוחסו לה חשיפות של מידע מטלפונים סלולריים של בכירים ישראלים וכן פריצה למערכות ממסדיות ושיבוש שלהן.

בין היתר נחשף, לפי המידע שנמסר, מידע מהטלפונים של נפתלי בנט, הרצי הלוי, צחי ברוורמן ובכירים נוספים.

האישור הפומבי לזהותו של מפקד הקבוצה פורסם לאחר חיסולו במהלך המלחמה האחרונה באיראן.