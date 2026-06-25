בית משפט השלום בירושלים קיבל את תביעתו של צעיר נגד שוטר שתקף אותו באלימות, פצע אותו, העליל עליו שפגע בו והוביל למעצרו למשך 48 שעות.

השופט פסק כי על המשטרה לפצות את הצעיר בסך כולל של 48,000 שקלים. הצעיר, שהיה בעת האירוע מתחת לגיל 17 וללא שום עבר פלילי, יוצג בהליך המשפטי על ידי עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו.

האירוע התרחש לפני כחמש שנים, במהלך אירועי "ריקודגלים" בירושלים. על פי התביעה, הצעיר עמד יחד עם קבוצת צעירים באזור שער שכם, ונשמע להוראות השוטרים להתפנות מהמקום.

למרות זאת, שוטר מג"ב החל לדחוף אותו ללא כל הצדקה. כשנאחז בגדר שמאחוריו כדי לא ליפול וביקש מהשוטר לחדול מכך, אחז השוטר בראשו של והטיח אותו פעמיים בחוזקה בקסדה שהייתה חגורה לגופו של השוטר. כתוצאה מהתקיפה נפצע הצעיר בעינו ונזקק לטיפול רפואי בבית החולים.

השוטר שהבין את חומרת מעשיו ונבהל מתוצאות התקיפה והפציעה של הנער. במקום לקחת אחריות, ובניסיון להצדיק את התקיפה האלימה, טען כי הנער תקף אותו וגרם למעצרו למשך 48 שעות. בנוסף, התברר גם כי מצלמת הגוף של השוטר כלל לא הופעלה בניגוד לנהלים.

בכתב התביעה הופנתה ביקורת נוקבת גם כלפי המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש). למרות הגשת תלונה שכללה עדויות וסרטון מזכה שהוכיח כי השוטר שיקר, בחרה מח"ש שלא לפתוח בחקירה פלילית כנגדו. בנוסף, הרישום הפלילי השקרי שנוצר בגלל עלילת השוטר פגע בחייו של הצעיר, ואף מנע ממנו קבלת רישיונות תעסוקתיים.

בבית המשפט הוצג לשופט סרטון שתיעד את האירוע כולו. השופט דחה את עדות השוטר וקבע כי "מדובר בהתנהלות חמורה ביותר מצידו של השוטר, שגרם לפציעתו של התובע (הקטין) ואז טפל עליו האשמת שווא בדבר תקיפת שוטר - על מנת ליצור בדיעבד ובאופן מלאכותי הצדקה להפעלת הכוח הפסולה כלפיו".

לאור זאת, חויבה המשטרה לפצות את הקטין: 30,000 שקלים בגין מעצר השווא, 10,000 שקלים בגין הפגיעה הפיזית, ו-8,000 שקלים עבור הוצאות משפט.

עו"ד מנשה יאדו סיכם "אני שמח שעשינו צדק עם צעיר שנגרם לו עוול אדיר. המקרה הזה חושף מציאות עגומה ומטרידה שבה שוטר אינו מהסס להפעיל כוח מופרז, מסתיר זאת על ידי אי-הפעלת מצלמת גוף, ולאחר מכן רושם דו"ח כוזב ששולל חירות של אזרח חף מפשע. חמור לא פחות הוא מחדלה של מח"ש שעצמה עיניים מול ראיות חותכות. נמשיך להיאבק כדי ששוטרים אלימים שבודים ראיות יישאו באחריות ובמחיר על מעשיהם".