אריאל כהנא, הכתב המדיני של העיתון "ישראל היום", עוזב את תפקידו לאחר תשע שנים ועובר לערוך את המהדורה העברית של אתר JNS.

בציוץ שפרסם ברשת X כתב כהנא: "בתום תשע שנים אינטנסיביות ומספקות ב'ישראל היום', אני שמח לעדכן כי בקרוב אצא לדרך מקצועית חדשה. תהיה לי הזכות להשיק את מהדורת 'JNS ישראל'.

תודתי הגדולה לעורך "ישראל היום" עמר לחמנוביץ', על שנים ארוכות של חברות וליווי, לחברים הרבים רבים בקבוצה ולכל אנשי הצוות בכל התפקידים, שסייעו בידי במשך כמעט עשור. תודה מיוחדת לד"ר מרים אדלסון שיחד עם שלדון ז"ל הצילו את ביתי הקודם "מקור ראשון", עוד ב-2014. מאז זכיתי לראות מקרוב את המחויבות המוחלטת והאצילית שלהם לעם היהודי ולמדינתו", הוסיף.