ד"ר אריה בכרך ששכל את בנו אהד בכרך הי"ד בשנת 1995 בפיגוע בוואדי קלט מתח ביקורת חריפה בטורו השבועי בערוץ 7 על החלטת בג"ץ, שהציעה לכנסת לערוך מחדש את הבחירות לתפקיד מבקר המדינה.

הדבר נעשה בתואנה כי תהליך הבחירה נגד את חובת חשאיות הבחירות, זאת לאחר שחברי כנסת צילמו את עצמם בעת ההצבעה.

בכרך הגדיר את צילום ההצבעה על ידי חברי הכנסת בתור "מעשה ילדותי ומטופש, וזה בלשון המעטה", אך הדגיש כי רמתם אינה צריכה לעמוד לדיון משפטי.

לדבריו, הנושא אינו מהווה סוגיה משפטית ואינו מעניינו של בג"ץ או של "הג'ינג'י העותר הסדרתי נגד החלטות ממשלת הימין", רמז לאליעד שרגא, יושב ראש התנועה למען איכות השלטון.

בכרך פירש את תכליתו של החוק המדובר וכתב כי "לפי מיטב שיקול דעתי, חוק חשאיות הבחירות בא להגן על המצביע מלהיות נתון ללחצים לא הוגנים". הוא הוסיף כי מן העבר השני של החוק, קיימת "זכותו של המצביע לפרסם ואפילו לתעד את הצבעתו בכל עת שיחפוץ".

לדבריו, השאלה היחידה שהייתה צריכה לעלות בהקשר זה היא האם חברי הליכוד תיעדו את עצמם מכוח לחץ חיצוני מצד ראש הממשלה או מי מטעמו. הוא ציין כי סוגיות אלו, המערבות את זכות המצביע לפומביות ואת הלחצים האפשריים עליו, כלל לא עמדו לדיון בבית המשפט על פי הפרסומים.

בכרך סיכם את עמדתו בנושא וקבע כי "במחילה, דחיפת אפו של הבגץ בעניינים האישיים של מצביעי הליכוד הינה פסולה מעיקרה ודינה להיבטל לאלתר". הוא חתם את הטור בקריאה למערכת המשפט וכתב, "אנא, נלמד הבגץ ושלוחיו לרסן את עצמם מתאוותם לנגח את החלטות הממשלה ובא לציון גואל".