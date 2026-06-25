הרבנים דוד פנדל ודרור אריה פרסמו מכתב מחאה חריף שבו הביעו מחאה על מה שהגדירו כפגיעה קשה בכבודם של תלמידי חכמים, ובראשם הרב יגאל לוינשטיין. לדבריהם, מדובר במנהיג רוחני שגידל וטיפח דורות של לוחמים ומפקדים הנאמנים למדינת ישראל ולצה"ל.

במכתבם כתבו כי מעבר לפגיעה בכבוד התורה, מצופה מראש המטה הכללי של צה"ל להפגין כבוד והערכה כלפי מסירות הנפש של הנופלים והפצועים, בוגרי המכינה הקדם-צבאית "בני דוד" בעלי. הם ציינו כי אותם בוגרים "חירפו נפשם על קידוש השם במערכה".

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עוד פנו הרבנים בקריאה ישירה לרמטכ"ל, "חזור בך. בעת הגורלית הזו, מצופה ממנהיג הצבא להתעלות לגודל השעה, להגיע אל הרב יגאל לוינשטיין, להקשיב לדבריו בקשב רב ובנפש חפצה, ולשמוע את הטענות הכואבות והעקרוניות בנושא עירוב המינים והחדרת אג'נדות המחלישות את חוסנו של הצבא ואת ערך הניצחון".

לדבריהם, דווקא מתוך אהבתו העמוקה של הרב יגאל לוינשטיין לצה"ל ומתוך נאמנותו לאמת, הוא בוחר להתריע בנושא. על המכתב חתומים הרב דוד פנדל והרב דרור אריה.