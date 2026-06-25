המנטורית ואשת התקשורת שרון אדם התארחה לשיחה מיוחדת באולפן ערוץ 7 וסיפרה על תהליך ההתחזקות של ילדיה, הזמרים עומר, רואי וגל אדם.

בקטע מתוך הראיון המלא עם ד"ר חנה קטן, שיפורסם בימים הקרובים, היא שיתפה כי בביתה מתקיימים באופן קבוע שיעורי תורה. "הבנים שלי, עומר, רואי וגל מביאים רב. יש לנו שיעורי תורה הרבה פעמים בבית", סיפרה.

אדם ציינה כי ילדיה מקפידים על קיום מצוות ומנהגים דתיים. לדבריה, עומר שומר שבת, הולך פעמים רבות עם ציצית ומניח תפילין מדי יום, וכך גם רואי וגל.

לדבריה, תהליך ההתחזקות לא הגיע ממנה אלא מהם. "זה לא בא ממני, זה בא מהם. הם יותר חזקים ממני", אמרה.

אדם הוסיפה כי היא עצמה עדיין אינה שומרת שבת באופן מלא, אך לדבריה השבת הפכה עבורה לזמן של רוגע ושלווה. במסגרת פעילותה היא גם מראיינת דמויות מוכרות על השינויים שחלו בחייהן ועל תהליכי הצמיחה האישיים שלהן: "אני מחזירה המון אנשים אל הרוגע ואל השלווה".

בהמשך סיפרה על סרטון שפרסם בנה עומר בנושא השבת. לדבריה, הסרטון, שאורכו 90 שניות, תורגם לשפות שונות והופץ גם מחוץ לישראל. "הוא הגיע לארצות הברית בתרגום לאנגלית, לצרפת בתרגום לצרפתית", אמרה, וציינה כי עומר הוצג "עם רשימה של כל הרבנים הכי גדולים כמשפיע על בני נוער היום לשמירת שבת".