שנה לאחר שהוריו השתתפו בוועידת השלטון המקומי לצד פסנתר צהוב וייחלו לשובו - עלה אלון אהל לבמת ועידת MUNI EXPO 2026 - כדי לנגן ולשיר.

אביו, קובי אהל, סיפר לערוץ 7 שהמעמד מרגש במיוחד עבורו. "היינו כאן לפני שנה ואלון היה עמוק בתוך המנהרה בעזה ולא ידענו לאן זה הולך. היום אני כאן, אלון והפסנתר נמצאים על הבמה וזה מרגש. מרכז השלטון המקומי תמך בנו וליווה את המשפחה שלנו לאורך כל הדרך".

לדבריו "הצלחנו בעצם זה שאלון כאן וחזר. הוא בתהליך שיקום ארוך אבל חזק, אופטימי ושקוע בעשייה זו החזרה לחיים. כשאלון הופיע בהאנגר, הוא סיפר לקהל - 'הכרתם אותי כאמן עוד לפני שהבנתי מה אני הולך לעשות'. לפני שהוא נחטף הוא תכנן את החיים ולא ידע מה בדיוק הכיוון. חלק מהשיקום שלו זה האמנות, הפסנתר, ההופעה והשילוב שלו יחד עם אמני ישראל על הבמה.

אנחנו כהורים נמצאים במקום חדש - של חשיפה - אבל זה טוב, כיף ואושר גדול לדעת שמכאן אנחנו מסתכלים קדימה. כל הזמן היינו אופטימיים ודמיינו את הרגע הזה - שהפך למציאות", סיכם קובי אהל.