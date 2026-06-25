אריאל, אשתו של סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל, מפקד גדוד 52 פרסמה פוסט מצמרר בפייסבוק בו סיפרה על ההערכה שרחשה לצוות הטנק של בעלה.

"חפ"ק מג"ד נבחר בקפידה, לא כל אחד יכול להיות חלק מהצוות הזה. חיי המג"ד תלויים בו, לרוב, זה הטנק המוביל, פורץ הדרך. דור קיבל חפ"ק מהמג"ד הקודם. אני זוכרת שביום הכניסה שלו לתפקיד התעכבתי איתו על הנושא הזה ושאלתי אותו - מי החפ"ק שלך? אתה מרגיש טוב איתם? הם צוות ראוי לקרב? דור ישר סיפר ללא טיפת ספק שמדובר בחבורה של לוחמים אמיצים ומדהימים ושהוא מרגיש בטוח להילחם איתם", כתבה אריאל.

הוא הוסיפה "נרגעתי. ידעתי שיש מי ששומר עליו, מי שיקריבו את חייהם למענו. צוות טנק. זה כוח שאין שני לו. היה לי חלום בעבר לעשות הסבת מקצוע כשפתחו את פלוגת הטנקים של הלוחמות. החלום עוד לא התגשם. אבל עדיין בעיני, זאת מכונת המלחמה הכי מרשימה שיש. אני מאוהבת בשריון. כל כך רציתי להרגיש את הפיקוד על טנק עם צוות משלי. לשמחתי דור זכה לזה לא מעט פעמים".

היא הזכירה את הצוות של בעלה שנפל גם הוא. "סמ"ר נווה חבשוש, סמ"ר יואב קליין, סמ"ר ליאב כבביה, לצערי אוסיף - זכרם לברכה - תודה שהייתם הצוות של בעלי, אתם ראויים, אתם לא פחות חשובים ממנו. אצלנו הדרגה לא מעידה על חשיבות האדם. אתם עולם ומלואו שהלך יחד עם בעלי והכאב הזה הוא כל כך גדול.

סא"ל דור גדליה בן שמחון וצוות החפ"ק שלו צילום: ללא

אני מודה על כך שרגעיו האחרונים של בעלי היו בחברתכם ובטוחה שהיו לא מעט נזיפות, אבל גם לא מעט צחוקים. בעלי לא מתפשר על אף אחד לידו. וכנראה שהייתם לרוחו. אני בטוחה שהצער הכי גדול שדור אולי חווה עכשיו זה שהלכתם יחד איתו. אני יודעת שהוא היה רוצה למות בלעדיכם. ועל כך אני מאוד מצטערת", הוסיפה.

אריאל שיתפה כי אף תכננה להשהות את הלוויתו של בעלה להתאוששות של הצוות - עד שהבינה שאיש לא נותר בחיים. "אני רוצה לשתף אתכם שאחת השאלות הקשות ששאלתי את עצמי במשך השעות הראשונות היא - האם לערוך הלוויה בלעדיכם? האינסטינקט הראשוני שלי היה לחכות לכם. מהרגע שהודיעו לי, שיגעתי את המפקדים שלי ב'מה מצב הפינוי'. לא הייתי שלמה עם ההחלטה להיפרד מבעלי כשאתם רחוקים ממנו מידי.

לצערי לא הכרנו, לא הספקתי להכיר כמעט אף אחד מהגדוד, אבל אתכם אזכור לעד, ואהיה חייבת לכם לעד. מעריכה ואוהבת אתכם גם מבלי להכיר אתכם, ומחכה לפגוש את משפחותיכם", סיכמה.