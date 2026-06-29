עיריית ירושלים הודיעה לעמותת "מבקשי דרך" כי עליה לפנות באופן מיידי את הגורם שפעל במבנה ברחוב ש"י עגנון בעיר, שהוקצה לצורך הקמת בית כנסת, וכן לשלם דמי שימוש בגין הפעילות שהתקיימה במקום.

ההחלטה התקבלה לאחר פניות שהוגשו לעירייה, ובהן נטען כי במבנה מתקיימת פעילות של ארגון השמאל "רבנים לזכויות אדם".

על פי המידע שנמסר, המבנה שימש במשך שנים כמקום פעילותו של הארגון, ולפי הטענות אף שימש לכאורה כמטה עבור יו"ר הארגון אבי דבוש, המתמודד בימים אלו ברשימת מפלגת הדמוקרטים.

עוד נטען כי לפני כחודש התקיים במקום תיקון ליל שבועות של הארגון. בעקבות פנייה בנושא השיבה העירייה באותה עת כי מדובר באירוע תורני המותר במסגרת השימוש במבנה.

בהמשך פנו מנכ"ל ארגון "בצלמו", שי גליק, וסגן ראש עיריית ירושלים אריה קינג לראש העיר בדרישה לבטל את ההקצאה ולפעול להפסקת הפעילות במקום. לטענתם, השימוש שנעשה בנכס אינו תואם את מטרות ההקצאה שניתנה לעמותה.

גליק מסר, "מדובר באירוע חמור ביותר בה ארגוני שמאל קיצוני בניגוד לחוק משתמשים בנכסים והקצאות עירוניות. אני דורש מעיריית ירושלים לזמן באופן מידי לשימוע את מבקשי הדרך, לדרוש מהם חזרה את דמי השימוש וההשכרה ולפנותם מידית מהמקום".

מעיריית ירושלים נמסר כי לאחר קבלת הפנייה בנושא נדרשה העמותה לפעול באופן מיידי: "עם קבלת פנייה בנושא, פנתה העירייה לעמותת 'מבקשי דרך' בדרישה לפינוי הגורם המדובר באופן מיידי ולגביית דמי השימוש. העמותה מצדה התחייבה כי הפינוי יבוצע במהלך השבוע הבא".

עוד נמסר כי "בכוונת העירייה לעקוב ולוודא כי הנכס ישמש את מקבל ההקצאה בלבד ורק עבור מימוש המטרות שלשמן ניתנה הקצאה זו".