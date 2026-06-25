ארגון זכויות האדם "בצלמו" פנה למינהל האזרחי ולמנהלי מתחם קבר שמואל הנביא בדרישה להסדיר באופן מיידי את ליקויי הבטיחות והנגישות במקום.

לטענת הארגון, המתחם, המשמש מוקד עלייה לרגל עבור רבבות מתפללים לאורך השנה, אינו עומד בתנאי בטיחות בסיסיים ואינו נגיש לאנשים עם מוגבלות.

בפנייתו מציין הארגון כי בעבר נפצע במקום בחור ישיבה בעקבות הליקויים. עוד נטען כי מדי שנה, בימי ההילולא בכ"ח ובכ"ט באייר, נסגר המתחם או שמוטלות עליו מגבלות כניסה בשל כשלים בטיחותיים, דבר המונע מרבים להגיע למקום.

ב"בצלמו" טוען כי בעקבות ההתפתחות השבוע, שבמסגרתה נמשכו הסמכויות מידי הווקף, נוצרה הזדמנות לקדם פתרון כולל לבעיות במתחם. הארגון דורש להקים מעלית נגישה שתשרת אנשים עם מוגבלות, קשישים והורים עם עגלות ילדים, וכן להרחיב את הכניסה החיצונית שלדבריו מהווה "צוואר בקבוק" בטיחותי ואינה מאפשרת ויסות קהל או מילוט מהיר בשעת חירום.

מנכ"ל הארגון שי גליק, אמר לערוץ 7, "המשך הזנחתו של מתחם קבר שמואל הנביא והותרתו במצב מסוכן ובלתי נגיש הוא מחדל מתמשך ותעודת עניות למדינת ישראל בשנת 2026. חופש הפולחן הוא זכות יסוד דמוקרטית ויהודית, והיא חייבת להיות שווה לכל אדם - ללא הבדל דת, גיל או מגבלה פיזית."

עוד הוסיף גליק, "לא ייתכן שדווקא בימי ההילולא הקדושים, אנשים עם מוגבלות, קשישים וילדים יישארו מאחור מול שערים נעולים רק בגלל גרירת רגליים של הרשויות. הזכות של הציבור בכלל, ושל התנועה לאנשים עם מוגבלות בפרט, להגיע למקומות הקדושים בכבוד ובבטחה אינה ניתנת לפשרה או למשא ומתן. כעת, משנמשכו הסמכויות מהווקף, אין יותר תירוצים. אנו דורשים מהמינהל האזרחי להציג תוכנית עבודה מיידית בתוך 14 יום. לא נרפה עד שהמקום יהיה בטוח ונגיש לכולם."

מהמנהל האזרחי טרם נמסרה תגובה. רשות הטבע והגנים מסרה: "המתחם באחריות המנהל האזרחי".