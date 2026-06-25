המשטרה עצרה מטפלת בת 49, תושבת שכונת הר חומה בירושלים, בחשד להתעללות בשני פעוטות שהיו תחת השגחתה.

החקירה נפתחה בעקבות תיעוד מוקלט של ההתעללות שבוצע באמצעות מכשירי הקלטה של הורי הפעוטות.

על פי החשד נהגה המטפלת לקלל את הפעוטות, לצעוק עליהם ולהתעלם מהצרכים שלהם. בית משפט השלום בבירה האריך את מעצרה עד יום שני.

מדיון הארכת מעצרה של המטפלת עולה כי יש חשד שתקפה פיזית פעוטות ולבית המשפט הוצגו תמונות של חבלות.

אימה של אחת מהתינוקות סיפרה לכאן רשת ב': "אני עדיין לא מצליחה לקלוט שזו הילדה שלי שם. זה קשה לשמוע את הילדה שלך כל כך חסרת אונים ולדעת שנתת אמון בבן אדם הלא נכון, במפלצת. הרגשתי משהו שונה בילדה. הלילות הפכו להיות מאוד קשים. אנשים אמרו לי שזה שיניים, אבל אני מכירה אותה והרגשתי שמשהו במהלך היום לא טוב לה. ברגע ששמעתי את זה חשכו עיניי. לא האמנתי למה שאני שומעת".

אביה של התינוקת סיפר כי המטפלת מנסה לחזור לעבודה עם ילדים. "אין שום דבר שמונע ממנה לעשות את זה. אני בעצמי קיבלתי עליה המון המלצות, אף אחד לא באמת מכיר ויודע".