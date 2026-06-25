תיעוד מחיסול המחבל בחאן יונס צילום: דובר צה"ל

כוחות צה"ל תקפו השבוע (שלישי) במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה, וחיסלו בסיכול ממוקד את המחבל אדם מחמד אבראהים אבו חדאיד, מפקד בכיר ומרכזי במערך הייצור של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי.

מערך הייצור של הארגון נחשב לאחד המערכים האסטרטגיים והרגישים שכן הוא נושא באחריות הבלעדית לייצור עצמי, שדרוג ואספקה שוטפת של כלל אמצעי הלחימה, הרקטות והמטענים עבור מחבלי הזרוע הצבאית.

בצה"ל אומרים כי אבו חדאיד לקח חלק פעיל ומוביל בתהליכים טכנולוגיים ומבצעיים שונים בתוך מערך הייצור.

על פי מידע מודיעיני, התשתית הצבאית שהתנהלה תחת פיקודו הישיר עסקה בתקופה האחרונה בניסיונות קדחתניים לייצר אמצעי לחימה נוספים ומתקדמים, שנועדו לפגוע באופן ממוקד בכוחות צה"ל המתמרנים ברצועה וכן באזרחי מדינת ישראל.