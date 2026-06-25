במרכז לרפואה דחופה לילדים במרכז הרפואי שערי צדק נחנך חדר הלם מחודש ומתקדם.

הפרויקט תוכנן ושודרג מתוך מחויבות מתמשכת לשיפור איכות הטיפול הרפואי בילדים במצבי חירום קיצוניים, והוא משלב ציוד קליני וטכנולוגיות רפואיות בחזית המדע, לצד סביבת טיפול מחודשת, נעימה ומותאמת יותר לעולמם של הילדים ולצרכי משפחותיהם.

שדרוג חדר ההלם מהווה אבן דרך קריטית, המאפשרת לצוותים הרפואיים והסיעודיים להעניק טיפול מהיר, מדויק ומציל חיים ברגעים המאתגרים והקריטיים ביותר.

מיון הילדים של שערי צדק מהווה כיום מוקד אסטרטגי מרכזי לרפואת דחופה עבור ילדים מכל האזור. מדי שנה מטופלים במקום כ-40,000 ילדים, נתון המציב אותו כמרכז לרפואה דחופה לילדים הגדול ביותר באזור ירושלים והשלישי בגודלו בכל רחבי הארץ.

פרופ' עופר מרין, מנכ"ל המרכז הרפואי, אמר כי "מלר"ד הילדים בשערי צדק הוא דוגמא למצוינות רפואית ומובילות מקצועית ואנושית בטיפול בילדים. מאז פתיחתו הפך למרכז מצוינות אזורי וארצי וזאת בזכות הצוות המיוחד מכלל המגזרים. שדרוג חדר ההלם מרחיב עוד את היכולות שלנו ומשפר את השירות והטיפול הניתנים למטופלים. אני מודה לצוות האגף לרפואה דחופה, לצוות מלר"ד ילדים ולצוותי הלוגיסטיקה והבינוי שהקימו את הפרויקט החשוב".

ד"ר גל פחיס, מנהל האגף לרפואה דחופה, הוסיף: "אנחנו פועלים כל הזמן לשפר הן את האיכות הקלינית והן את חוויית המטופל. חידוש חדר ההלם הוא דוגמה להשקעה משמעותית בתשתיות וביכולות, שמטרתה לאפשר מתן טיפול מיטבי לילדים במצבי חירום".

אפרת אבן, אחות אחראית בבית החולים לילדים, סיכמה: "פתיחתו של חדר ההלם המחודש במלר"ד ילדים היא בשורה משמעותית עבור הילדים והמשפחות המטופלים אצלנו. השדרוג משקף את המחויבות שלנו למצוינות, לחדשנות ולמתן טיפול מקצועי, מהיר ואנושי ברגעים המורכבים ביותר. אני מודה לכל העוסקים במלאכה וגאה בצוותים המדהימים שלנו".