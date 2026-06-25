יותר משנתיים לאחר שנפל בקרב הגבורה בשמחת תורה, מוקם בעכו בית מדרש חדש שיישא את שמו של בן העיר, סמ"ר עמיחי רובין הי"ד.

עבור משפחתו ואנשי מכינת אבנר עכו, זהו הרבה יותר ממפעל הנצחה - זהו ניסיון להמשיך את הדרך שלאורה חי, ולגדל דור נוסף של צעירים המחוברים לתורה, לעם ישראל ולשליחות.

מאז שמחת תורה תשפ"ד נכתבו ונאמרו אינספור מילים על גבורתם של הלוחמים שניצבו בחזית והגנו בגופם על עם ישראל.

אבל בעכו מבקשים לשאול שאלה נוספת.

"השאלה איננה רק איך זוכרים את גיבורי שמחת תורה, אלא איך מחנכים את הדור הבא לאורם", אומרים במכינת אבנר עכו.

מתוך התפיסה הזאת יוצאת המכינה בימים אלו למהלך משמעותי: שיפוץ והסבת בית הכנסת האשכנזי המרכזי בעיר, שעומד כיום כמעט שומם, והפיכתו לבית מדרש הקבע של המכינה.

בית המדרש החדש ייקרא "משכן עמיחי", על שמו של סמ"ר עמיחי רובין הי"ד, לוחם גדוד 51 של חטיבת גולני, שנפל בקרב הגבורה במוצב מו"פ דרום הסמוך לכיסופים.

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עמיחי נולד וגדל בעכו, בן למשפחת רובין, ממקימי הגרעין התורני בעיר. הוא גדל בבית של אהבת תורה, אהבת הארץ ותחושת שליחות, ערכים שליוו אותו לאורך כל חייו.

מי שהכירו אותו מספרים קודם כול על אדם שראה את האחר. חבר טוב, אח אהוב, צעיר עם רגישות יוצאת דופן לסובבים אותו ועם רצון אמיתי לעזור לכל מי שצריך.

לאחר לימודיו בישיבה התיכונית המשיך לארבע שנות לימוד בישיבה גבוהה, שם השקיע בבניין עולמו הרוחני ובפיתוח אישיותו. הקרובים אליו מספרים שהתורה לא הייתה עבורו רק דבר שלמד, אלא דרך חיים של ממש.

במחברת האישית שליוותה אותו בצבא כתב לעצמו: "לשים לב קודם כול לאדם שמולי, בין אם זה חבר, מפקד או מדריכה, ולהתייחס בכבוד". מי שהכיר אותו מעיד שזה לא היה עוד משפט יפה שכתב לעצמו, אלא עיקרון שעל פיו חי.

במכינת אבנר עכו מאמינים שהגבורה שגילה בשדה הקרב צמחה מתוך אותן שנים של תורה, עבודת מידות ותחושת השליחות.

"עמיחי חי את החיבור שבין בית המדרש לשדה המעשה", מספרים הוריו של עמיחי. "מסירות הנפש שגילה בקרב לא התחילה באותו בוקר. היא נבנתה במשך שנים של תורה ובניין האישיות.

בבוקר שמחת תורה תשפ"ד, כאשר עשרות מחבלים תקפו את המוצב שבו שהה, היה עמיחי בין הלוחמים שניצבו בחזית הקרב. גם לאחר שנפצע מספר פעמים המשיך להילחם, להגן על חבריו ולעודד אותם עד שנפגע באורח אנוש.

יומיים לאחר מכן נפטר מפצעיו והוא בן 23 בלבד.

גם לאחר מותו המשיך להציל חיים. משפחתו בחרה לתרום את איבריו, ובכך זכו חמישה אנשים לחיים חדשים.

כעת מבקשים בעכו להמשיך את דרכו בדרך נוספת.

מכינת אבנר עכו פועלת בעיר כבר למעלה מעשור. מדי שנה מגיעים אליה צעירים מכל רחבי הארץ ללימוד תורה, לעשייה קהילתית ולהכנה לשירות משמעותי מתוך תחושת אחריות לעם ישראל.

עבור אנשי המכינה, הקמת "משכן עמיחי" היא צעד נוסף בתהליך ארוך של התחדשות צביון החיים היהודיים בעיר.

במקום שבו הלך קול התורה ונחלש במשך השנים, הוא חוזר ונשמע. במקום שבו גדל עמיחי, מבקשים כעת להצמיח דור חדש של צעירים שילמדו תורה מתוך אחריות, יבנו את אישיותם מתוך עולם של מידות ואמונה, ויראו את עצמם מחויבים לעם ישראל.

כי גבורה איננה מתחילה בשדה הקרב - היא מתחילה בבית המדרש.

"אנחנו לא מבקשים רק להנציח את עמיחי", אומרים במכינה. "אנחנו רוצים שהערכים שהוא חי לפיהם ימשיכו לפעול כאן גם בעוד עשרים ושלושים שנה. שבמקום הזה יגדלו תלמידים, מחנכים, מפקדים ואנשי עשייה שילכו בדרך הזאת".

בעיר שבה נולד, גדל והתחנך, עתיד לקום בקרוב בית מדרש חדש.

לא רק לזכרו של עמיחי - אלא לאורו.

הצטרפו להקמת "משכן עמיחי" והיו שותפים להמשך דרכו של עמיחי רובין הי"ד >>>