בריאיון לד"ר חנה קטן בערוץ 7 שיתפה דורית שרמן, אם לשתי שלישיות, במסע האישי שעברה בדרך להקמת משפחתה. כיום היא אם לשישה ילדים - שתי שלישיות - ואף סבתא לנכד ראשון, אך הדרך לשם, לדבריה, הייתה רצופה באתגרים רפואיים, נפשיים וזוגיים.

בפתח הריאיון הציגה ד"ר קטן את שמות ילדיה של שרמן - חושן, ארגמן והלל, לצד ניגון, אלרועי ומלכות - וציינה כי הריונות מרובי עוברים מלווים לא פעם בסיכונים משמעותיים. היא הדגישה כי במקרים רבים מדובר בתוצאה של טיפולי פוריות, וכי יש לשאוף ככל האפשר למנוע מצבים כאלה מראש בשל הסיכונים לאם ולעוברים.

שרמן סיפרה כי כבר בתחילת דרכה המשותפת עם בעלה שמעה מרופא כי "אין סיכוי, לא יהיו לכם ילדים". לדבריה, הבשורה הייתה מטלטלת וגרמה לתחושת אבל ואובדן, אך היא ובעלה החליטו לצאת למסע של טיפולי פוריות למרות הקושי הפיזי, הנפשי והחברתי שנלווה אליו.

לדבריה, גם לאחר שנכנסה להיריון עם שלישייה, הדרך לא הייתה פשוטה. "כל יום היה נראה לי נצח", סיפרה, ותיארה את שמירת ההיריון, החששות וההתמודדות עם ההמלצות הרפואיות וההתלבטויות שעלו לאורך הדרך. "צריך ללכת לתהליך הזה בעיניים פקוחות, ולא לעצום את העיניים ורק להתפלל שהכול יהיה בסדר."

במהלך הריאיון הדגישה שרמן את הליווי שקיבלה ממכון פוע"ה לאורך כל הדרך. "אין לי מילים למכון פוע"ה. מבחינתי הם מורה נבוכים", אמרה, והוסיפה כי בכל שלב התייעצה הן מבחינה רפואית והן מבחינה הלכתית. "המטרה הייתה אחת - ילדים. עם הרבה נחישות, להחזיק את האמונה וללכת ביחד."

עוד סיפרה כי לצד הקושי, היא ובעלה השתדלו לחזק את הזוגיות ולמצוא רגעים של אור בתוך התקופה המורכבת. "כל פעם שהלכתי לביקור אצל הרופא, אחר כך הלכנו למסעדה. ניסינו להפוך את התקופה הזאת למשהו שאפשר לעבור יחד", אמרה, והוסיפה כי ילדיהם הם "ילדים של תפילה", לאחר שנים של ציפייה ומאמץ.

שרמן התייחסה גם ללידת השלישייה השנייה, שהגיעה לאחר התלבטויות נוספות. לדבריה, המשפחה כולה התגייסה לתקופה, והילדים הגדולים קיבלו את המציאות בטבעיות רבה. "הייתי בטוחה שאני עושה להם טראומת ילדות, אבל הם לימדו אותי אחרת", סיפרה.

לקראת סיום הריאיון שיתפה כי לפני כשנתיים תרם בעלה נועם כליה. "הרגשנו שאנחנו תורמים עוד לידה לעולם", אמרה, וסיפרה כי המשפחה שומרת על קשר עם מקבלת התרומה. את דבריה חתמה בתפילה, "רק להגיד מזמור לתודה כל יום... שרק ירבו שמחות".