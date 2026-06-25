פרקליט המדינה, עו"ד עמית איסמן, מזהיר היום (חמישי) מפני הפגיעה בעצמאותם של גופי אכיפת החוק בישראל.

בנאום שנשא בכנס באוניברסיטת חיפה, התייחס איסמן באופן ישיר לשינויי החקיקה המקודמים ומתח ביקורת נוקבת על המציאות הציבורית והרשתות החברתיות המנסות להשפיע על הליכים פליליים.

במרכז דבריו הציב פרקליט המדינה את החשש מפני שינוי פניו של מערך חקירות השוטרים והתביעה, והסביר כי הרתעת חוקרים היא סכנה ישירה למלחמה בשחיתות השלטונית. "תנאי הכרחי לקיומן של חקירות הוא עצמאות מערכת אכיפת החוק. חוקרים מורתעים לא יחקרו עבירות שחיתות. חוק מח"ש החדש מעורר חשש ממשי מפני החלשת עצמאותם של גורמי החקירה והתביעה, דווקא בתיקים הרגישים ביותר".

איסמן הרחיב על האתגרים בעידן הדיגיטלי, ותקף את הניסיונות של בעלי עניין לייצר משפטי שדה ציבוריים המבוססים על אינטרסים פוליטיים ומספר שיתופים ברשת, במקום על עובדות מוצקות.

"פרקליטות המדינה לא פועלת לפי אלגוריתם, היא פועלת לפי ראיות", הדגיש איסמן. "תפקידנו אינו לרצות. לא לבחור צד במחלוקות הציבוריות או לקחת חלק בוויכוח הציבורי. תפקידנו להכריע על פי הראיות והדין בלבד. זהו מבחן יומיומי של אחריות ושל איפוק".