ד"ר חנה קטן מבקשת להפנות את תשומת הלב הציבורית לרווקים ולרווקות שמנסים להחזיק את החיים האישיים בתקופת המלחמה - שאינה מאפשרת שגרה מלאה.

"איך אפשר לבנות קשר חדש כשכל כמה שבועות יש הקפצה? איך אפשר לצאת לדייט כשאתה חוזר עייף, דרוך ועמוס? איך אפשר להכיר באמת כשהלב כולו עסוק בדאגה, בעומס ובמציאות הלא פשוטה שמסביב החיים לא באמת עצרו, אבל הם בהחלט יצאו מאיזון?" היא תוהה.

לדבריה "כשאתה במילואים או שאת חיה לצד המציאות הזאת, טבעי שגם עולם הדייטים יידחק הצידה. זה לא אומר שמשהו בך לא עובד כמו שצריך זה פשוט אומר שהתקופה הזו מאתגרת גם את הלב".

ד"ר קטן קוראת להימנע מייאוש למרות הסיטואציה המסובכת. "לא לוותר על הרצון להכיר, לא לסגור את הלב, ולא לחשוב שהרכבת כבר יצאה מהתחנה. גם בתוך מציאות מורכבת, גם כשהשגרה מתערערת, גם כשהזמן והכוחות מוגבלים אפשר עדיין לפגוש, להתרגש, לבנות קשר, ואפילו למצוא אהבה דווקא מתוך התקופה הזו".

"הדור הזה מחזיק על הכתפיים שלו הרבה מאוד: גם את הביטחון של המדינה, וגם את החלומות הכי אישיים שלו ומגיע לו לזכור שגם אם הדרך כרגע מורכבת יותר הלב לא ויתר על אהבה", היא מסכמת.