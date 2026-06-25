ח"כ סוכות בעימות עם מנהל בית הספר הבלתי חוקי דוברות

יו"ר ועדת החינוך, ח"כ צבי סוכות, הגיע הבוקר (חמישי) לביקור פתע בבית ספר "שבאת אל מוסלמאת" בירושלים ואיתר חומרי הסתה לטרור בבית הספר.

כוחות המשטרה שליוו את הביקור פעלו במהירות והחרימו את חומרי לימוד החשודים בהסתה לטרור.

לדברי ח"כ סוכות מדובר באירוע חמור ביותר משום שבית הספר פועל באופן לא חוקי ומנוהל על ידי הוואקף, כשהקרקע עליה הוא נבנה הוקצתה במקור לצורך 'מוסד חינוכי' על ידי עיריית ירושלים כשבפועל הינו ללא אישורים ממשרד החינוך.

"אני דורש מגורמי אכיפת החוק לפעול באופן מיידי לסגירת בית הספר הזה, מדובר באירוע מטורף שלא מתקבל על הדעת. מדינת ישראל לא יכולה להשלים עם מצב שבו קרקע ציבורית שהוקצתה לטובת חינוך ילדי ירושלים הופכת לבסיס לפעילות בלתי חוקית ולהפצת תכנים מסיתים. במקום להשתלבות, יש מי שמנסים להחדיר לדור הצעיר מסרים לאומניים קיצוניים ועוינים", אמר חבר הכנסת.

ח"כ צבי סוכות במהלך הסיור דוברות

הוא הוסיף כי ועדת החינוך תמשיך לעקוב אחר הנושא ותדרוש מכלל הרשויות הרלוונטיות למצות את הדין עם האחראים. "כל מוסד חינוכי בירושלים בפרט ומדינת ישראל בכלל חייב לפעול בהתאם לחוקי מדינת ישראל ולערכיה. מי שמנצל את מערכת החינוך כדי לקדם הסתה ולפגוע בריבונות הישראלית - ייתקל באפס סובלנות. הגיע הזמן להחזיר את המשילות למערכת החינוך במזרח ירושלים ולוודא שכל ילד לומד במסגרת חוקית, מפוקחת ונקייה מהסתה".