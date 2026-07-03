ד"ר חנה קטן מנסה לעשות עבורכם סדר כדי שתצליחו לשמור על שגרה עבור הילדים והמשפחה בימי החופש הגדול.

"לקראת החופש הרבה הורים מרגישים שהם עומדים לאבד את כל הסדר בבית. הילדים יוצאים מהמסגרת, שעות השינה משתבשות, הארוחות זזות, ופתאום כל הבית נכנס למצב של חופשה בלי גבולות", היא מסבירה.

לדעתה הפתרון נעוץ בשגרה של חופש. "ילדים צריכים שגרה. לא שגרה נוקשה, אלא עוגנים ברורים שנותנים ביטחון. כדאי לקבוע מראש שעות פחות או יותר קבועות לשינה, לארוחות, לזמן מסכים ולפעילות משפחתית. לא כל יום חייב להיות מתוכנן עד הפרט האחרון, אבל כן חשוב שלילדים יהיה מבנה שהם יכולים להישען עליו".

ד"ר קטן מזכירה שחשוב להקדיש תשומת לב, למרות העומס והעובדה שהילדים בבית, גם לקשר הזוגי. "החופש הגדול לא צריך לבוא על חשבון הקשר בין ההורים. לפעמים מספיק אפילו חצי שעה בערב, בלי טלפונים, בלי משימות, רק לשבת יחד, לדבר, לשתות קפה, לזכור שאתם לא רק אבא ואמא אלא גם בני זוג. כשיש בבית שגרה, רוגע ונוכחות הורית, וכשגם הזוגיות מקבלת מקום, כל המשפחה מרוויחה קיץ הרבה יותר נעים, רגוע ובריא".