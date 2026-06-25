ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב הבוקר (חמישי) בבית המשפט המחוזי בתל אביב, להמשך עדותו במסגרת תביעת הדיבה שהגיש נגד העיתונאים בן כספית ואורי משגב, וכן נגד פעיל המחאה, עו"ד גונן בן יצחק.

כתב התביעה הוגש לבית משפט השלום ברמלה, באמצעות עורך הדין אוריאל חור ניזרי, ובו נתניהו דורש חצי מיליון שקלים בגין פרסומים שהשלושה פרסמו עליו.

את החקירה הנגדית פתחה באת כוחו של משגב, עו"ד טלי ליבליך, שהתמקדה בפרסומים שיוחסו למרשה ובטענות הנוגעות למצבו הבריאותי והקוגניטיבי של ראש הממשלה.

ליבליך הזכירה כי נתניהו טען בעבר שהתביעה הוגשה נגד מי שפרסמו כי הוא "חולה סופני", וביקשה לדעת היכן מופיעה טענה זו ביחס למשגב בכתב התביעה. נתניהו השיב: "זה ייקח הרבה זמן עד שאמצא את המקום. נאמר שיש לי סרטן בלבלב". ליבליך השיבה כי "בשום מקום משגב לא כתב שיש לך סרטן בלבלב, ולא שאתה חולה סופני", ונתניהו השיב: "אני שולל את זה".

כאשר ביקשה להפנותו לקטע הרלוונטי בכתב התביעה, התערב השופט מנחם מזרחי ואמר: "לא ניתן לו לקרוא את כתב התביעה. אם זה קיים, קיים, ואם לא אז לא".

נתניהו הדגיש, "באופן כללי אדון משגב מוציא שקרים, לוקח דברים ומציג אותם כעובדות, בונה תילי שקרים. המטרה: להראות שאני לא בקו הבריאות".

נתניהו ציין "בין הדיונים מר משגב, שכבר ראה את התיק הרפואי שלי, הוא ידע את זה. הוא הוסיף עוד פעם בפרסומים שלו שיש חשש לגרורות בראש או בצוואר. הוא ידע שאין לי סרטן בלבלב. את לא מאיימת עליי, אני פה כבר 10 שנים, לא תוציאי אותי מריכוז. אני זוכר שהוא הוציא עוד שקר, גרורות, מהטעם שהלכתי לתקן שן. אמר ש'תיקון שן לא בא מהקרנה באזור הפרוסטטה אלא בראש'. ב-2024 אמר שיש לי סרטן בלבלב".

ליבליך השיבה "לצערי אתה לא מכיר את התביעה שלך. משגב לא כתב שיש לך סרטן או גרורות. אין אינדיקציה על כאלו דברים".

"הניסיון של משגב לערער על מצבי הקוגניטיבי נשלל על ידי אין סוף ההופעות והנאומים שלי, או בישיבות קבינט. אנשים יודעים שכל הדבר הזה עורבא פרח".

בהמשך נשאל גם על המקרה שבו כינה את בנו אבנר בשם "אברהם", והשיב: "גם זה קורה. תשפטו לבד את מידת החדות הקוגניטיבית. ניסיון עלוב ולא מוצלח". ליבליך ניסתה להקשות עליו, "בראיון ב-60 דק' נאמר שאתה נראה עייף מאד". נתניהו השיב: "וואו בלשון שגיא נהור".

ליבליך הציגה דיווח של עמית סגל על שני מקרים חשאיים בהם נתניהו מגיע לבית החולים מעייני הישועה לפני הבחירות וסמוך להרכבת הממשלה. על פי סגל נתניהו "הוברח ברכב מסווה של הובלת פיתות ושל רכב בחברת הדברה. שהמאבטחים מחופשים למדבירים. רופאו האישי הכחיש שהיה טשטוש".

נתניהו הגיב לה "נאמר טשטוש או לא בהכרה. זה לא נכון הייתי בהכרה. זוכר שעשו לי טיפול. שאתה שם על עצמך הרדמה זה אירוע - כאן לא עשיתי. החלק הזה בוודאי לא נכון".

ליבליך המשיכה: "פרופסור גידי זמיר, מומחה ללבלב, היה בניתוח שלך בסיפור של הבקע, והיו גם מומחים לסרטן לכבד ולמעי הגס. למה צריך אותם?".

נתניהו השיב "מה לעשות שאין לי סרטן בלבלב. כבודו, אני לא אחראי לכת הקונספירטיבית שרואה שנכנסתי למסדרון בבית חולים ליד חלקה כשלהיא. יש כאן נסיון לגבב שקרים והוא כתב 'יש לו כאב שן הוא קיבל הקרנה'. ממציאים עובדה זניחה ובונים הרי טילים של שקרים. אין ראש ממשלה שנתן יותר דיווחים מדוייקים ושלמים על מצב בריאותו ממני".